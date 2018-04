Ultime notizie, Noemi Durini / l’appello del padre a Lucio

La morte di Noemi Durini resta ancora oggi un caso non del tutto risolto. Noemi era scomparsa da casa la notte tra il 3 e il 4 settembre 2017 e, da quel momento, Lucio ha fornito agli inquirenti più di una versione dei fatti; aggiungendo e modificando elementi; contraddicendosi più volte.

Nelle sue ultime dichiarazioni fa entrare in scena suo padre, Biagio; l’uomo che più di tutti si era opposto al suo fidanzamento con Noemi. La recente autopsia sul corpo della sedicenne ha confermato la tanto temuta ipotesi; la ragazzina era ancora viva quando è stata seppellita sotto un cumulo di massi, stordita da un fendente alla nuca.

Noemi Durini malmenata dai genitori di Lucio?

L’uomo è stato più volte accusato di violenza personale nei confronti della ragazzina; tanto da ipotizzare che ci sia egli stesso dietro la follia omicida del figlio, neo diciottenne.

Ultime notizie, Noemi Durini, il padre Umberto chiede la verità

Ai microfoni di Rai 1, Umberto Durini, padre della vittima, ha più volte fatto appello al giovane Lucio, chiedendogli di raccontare tutta la verità sulla morte di sua figlia. L’uomo, dal canto suo, non si dà pace per quanto accaduto e per aver sottovalutato, per anni, quel rapporto morboso che univa Lucio e Noemi.

La ragazzina, più e più volte, era rientrata a casa sconvolta, in lacrime, lamentandosi di quanto quel fidanzato fosse violento e di come veniva trattata dalla famiglia di lui. Il padre di Lucio, racconta Umberto Durini, aveva spesso malmenato la ragazzina. Aveva, per giunta, minacciato di ucciderla se si fosse fatta vedere ancora in compagnia di suo figlio.

Ancora una volta, il padre di Noemi chiede al reo confesso di raccontare tutta la verità, in nome dell’affetto che diceva di nutrire nei confronti della sedicenne.

Continuano le indagini e, questa volta, si paritirà dalle ultime dichiarazioni di Lucio, per comprendere se sia vero che suo padre, Biagio, l’abbia aiutato a seppellire il corpo della fidanzata, mentre ancora respirava.

Maria Iemmino Pellegrino

