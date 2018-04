Don Matteo 11: trama e anticipazioni, stasera l’ultima puntata su Rai 1

Dopo quattro mesi di indagini e sorrisi, cala purtroppo il sipario sull’amatissima serie tv italiana Don Matteo, con lo storico protagonista Terence Hill. Questa sera su Rai1 andrà infatti in onda l’attesissimo finale di stagione. Ma riprendiamo da dove ci eravamo lasciati: negli episodi precedenti, il padre biologico di Sofia viene ritrovato in fin di vita e le indagini sembrano puntare in direzione di Seba; il ragazzo viene portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Intanto Giovanni decide di abbandonare il seminario al solo scopo di riconquistare Anna, e Seba viene rilasciato perché non colpevole. Nell’episodio successivo, Don Matteo e Anna sono rimasti intrappolati in un furgone che dovrà essere rottamato. Pensando di essere sul punto di morire, Anna decide di lasciarsi andare e lascia un messaggio d’addio all’uomo che ama.

Don Matteo 11: trama e anticipazioni

Nell’episodio di questa sera, Il bambino di Natale, Cosimo sarà il protagonista dell’ultima puntata. Il piccolo verrà infatti ricoverato d’urgenza in ospedale. I medici non nasconderanno le gravi condizioni in cui versa il bambino. Il Maresciallo Cecchini, affezionatosi ormai al piccolo Cosimo, gli resterà vicino per tutta la durata del ricovero e si darà da fare per esaudire il suo ultimo desiderio: festeggiare il Natale con suo padre nonostante sia estate piena. Intanto Giovanni ormai è sempre più convinto dei sentimenti che prova per Anna e chiederà alla ragazza di sposarlo.

Stasera in tv / Un giorno come tanti: trama e cast del film con Kate Winslet

A questo punto, spetterà alla Capitana decidere se accettare la proposta oppure no. La ragazza aveva infatti cominciato a provare un interesse per il bel Pubblico Ministero Marco, che nel frattempo aveva però iniziato a frequentare Chiara, sorella di Anna. Come andrà a finire? Lo scopriremo stasera alle ore 21:25 su Rai1. La serie è visibile anche in streaming sul sito della Rai, Raiplay.it.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM