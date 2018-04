Stasera in tv / Un giorno come tanti: trama e cast del film con Kate Winslet

Stasera in tv / Un giorno come tanti: trama e cast del film con Kate Winslet

Un giorno come tanti è questo il titolo del film che andrà in onda stasera in tv su Canale 5. La pellicola del 2014 diretta da Jaison Reitman sarà trasmessa in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Andiamo quindi a vedere la trama, il cast e il giudizio della critica.

Il film appartiene al genere drammatico, romantico, non ha avuto un enorme successo al botteghino, i numeri parlano di soli 20 milioni incassati. Ciononostante il pubblico e parte della critica sembra aver molto apprezzato il prodotto. Mymovies non fa una vera e propria recensione ma gli utenti che frequentano il sito valutano il film con 3 stelle su 5. IMDb invece giudica la pellicola con un 6,9/10 mentre per Comingsoon.it è di poco sotto a 64/100. Nel cast troviamo diversi attori protagonisti poiché la storia ruota appunto attorno alla vita di questi tre personaggi. Uno di questi è Kate Winslet poi abbiamo Josh Brolin e Gattlin Griffith. Infine ci sono anche Tobey Maguire e Dylan Minnette.

Le vicende raccontate sono quelle di Henry e sua madre Adele che si ritrovano ostaggi di Frank, un evaso di prigione che è disposto a tutto pur di preservare la sua libertà. Il film si articola durante il lungo weekend americano del Labor Day che è anche il titolo originale della pellicola. La convivenza forzata tra questi tre darà risvolti inaspettati e costituisce senz’altro un colpo di scena importante per chi guarda. Tra le curiosità troviamo quella sull’attrice Kate Winslet, la Winslet accettò sin da subito la parte ma dovette far attendere sia il regista sia il suo compagno di cast Brolin a causa di impegni in corso, la produzione pertanto slittò di un anno. Il film è ambientato nel Settembre 1987. Sin da subito il regista Reitman fu inamovibile circa la scelta dei principali interpreti, per quest’ultimo la Winslet e Brolin erano fondamentali per la riuscita del film.

Francesco Somma

