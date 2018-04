Nemiche per la pelle: trama, cast e curiosità del film stasera in tv

In prima visione su Rai 1, questa sera verrà mandato in onda il film del 2016 Nemiche per la pelle. Dopo il grande successo di La donna della mia vita, il regista Luca Lucini porta sul grande schermo una commedia del tutto nuova che vede come protagoniste Margherita Buy e Claudia Gerini.

Nemiche per la pelle: trama del film

Lucia e Fabiola sono due donne molto diverse, accomunate da un unico dettaglio, Paolo, ex marito dell’una e attuale compagno dell’altra. Alla morte dell’uomo, le due protagoniste riceveranno un’insolita eredità. Paolo aveva nascosto ad entrambe l’esistenza di un figlio, il piccolo Paolino, un bambino di origine cinese, avuto qualche anno prima con una terza donna.

Le due donne saranno dunque chiamate a svolgere il ruolo di educatrici e di madri per il piccolo cinese rimasto orfano. Una coppia buffa, strana e litigiosa che dovrà imparare a convivere per il bene di Paolino, al quale sapranno poi trasmettere tutto l’affetto che merita.

Nemiche per la pelle: curiosità e recensione del film

Claudia Gerini e Margherita Buy sanno ben interpretare quei personaggi, racchiusi in due classici ed efficaci stereotipi. La presenza di un bambino indifeso nato in circostanze misteriose, sancisce l’incontro e l’unione di due personaggi femminili molto distanti l’una dall’altra. L’amore di Paolino riuscirà ad abbattere i muri sociali eretti negli anni da due nemiche per la pelle che, fino ad allora, avevano solo cercato di contendersi l’amore dell’affascinante Paolo, perdendo di vista quali fossero le cose davvero importanti del loro rapporto.

Le due attrici, grazie alla scelta del regista Lucini, si ritrovano a recitare di nuovo fianco a fianco, questa volta in una veste leggermente diversa.

