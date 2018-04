I.T. Una mente pericolosa: trama, cast e curiosità del film di Canale 5

Nuovo appuntamento col cinema su Canale 5. Per stasera è infatti prevista la messa in onda del film I.T Un mente pericolosa. La pellicola è del 2016, è stata diretta da John Moore e sarà trasmesso in prima serata. Qui andremo a scoprire la trama, il cast, il giudizio della critica e le curiosità sul film.

I.T Una mente pericolosa: cast e giudizio della critica

Il film è del genere drammatico, thriller, al botteghino è stato un vero flop. Sono stati infatti 11 i milioni stimati per la sua produzione a fronte di 114 mila dollari di incassi. La critica anche per questo non ha ritenuto così importante il titolo. Mymovies ad esempio non lo ha nemmeno recensito. IMDb invece gli attribuisce un 5,4/10 mentre Comingsoon.it lo valuta con un 74/100. Il cast della pellicola non è eccezionale ma conta la presenza dell’attore Pierce Brosnan, tra gli altri troviamo invece Anna Friel, Stefanie Scott, Michael Nyqvist, James Frecheville, Jason Barry e Claire-Hope Ashitey.

I.T Una mente pericolosa: trama e curiosità

Mike Regan è un uomo di successo che non si fa mancare nulla. L’uomo ha una bella famiglia e un lavoro importante. Tutto procede per il meglio fino a quando il rapporto tra lui e il suo consulente informatico non inizia ad andare male. A causa di questo disguido Mike si inimicherà l’esperto consulente di computer, il quale userà le conoscenze della tecnologia per mettere in pericolo la famiglia di Mike ed egli stesso. Inizia qui il calvario di Regan che deve scoprire chi sta minacciando i suoi affetti e come sventare la minaccia. Tra le curiosità ne troviamo invece una particolare, Brosnan ha doppiato la “smart house” in un episodio dei Simpsons che aveva di base un setting simile a quello del film.

