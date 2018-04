Attacco al potere: trama, cast e curiosità del film con Bruce Willis.

Attacco al Potere è un film del 1998 diretto da Edward Zwick e con un cast che vede nomi importanti, tra cui quelli di Bruce Willis e Denzel Washington. Il film andrà in onda stasera, giovedì 19 aprile 2018, su RaiTre alle ore 21.15. Certamente non è un film che passerà alla storia del cinema, ma resta comunque un prodotto godibile per il suo genere. In attesa di sintonizzarci su RaiTre questa sera, andiamo a scoprire la trama, il cast e le curiosità sul film.

Attacco al Potere: la trama del film

Un finanziatore arabo viene rapito da una cellula terroristica in un Paese del Medio Oriente. Ci spostiamo quindi a Brooklyn, dove un autobus esplode senza fare vittime e una cellula terroristica chiama i vertici di sicurezza Usa minacciando nuovi atti dimostrativi ma stavolta sanguinosi in caso lo sceicco Bin Talal non venga liberato. Seguiremo quindi le conseguenze di questo attacco a New York seguendo le vicende di tre persone appartenenti ai vertici di sicurezza USA. L’agente speciale dell’FBI Anthony Hubbard; l’agente CIA Elise Kraft; e il misterioso generale dell’esercito USA William Deveraux. Tutti e tre, a loro modo, cercheranno di risolvere la questione. Ma non sempre con modi opportuni.

Attacco al Potere: il cast

Dietro la macchina da presa di Attacco al Potere troviamo Edward Zwick, già regista di film come Vento di Passioni e L’ultimo Samurai. Il cast è ricco di nomi importanti del cinema hollywoodiano. Nei panni dell’agente CIA Hubbard troviamo infatti Denzel Washington (Malcom X, Philadelphia); Annette Bening (American Beauty, La Diva Julia) interpreta il ruolo dell’agente CIA Elise Kraft. Non manca all’appello Bruce Willis (Pulp Fiction, Die Hard) nei panni del generale Devereaux. Mentre Tony Shalhoub (Men In Black, Detective Monk) recita nei panni dell’agente FBI Frank Haddad.

Attacco al Potere: le curiosità sul film

Per questo film Bruce Willis ha ricevuto un Razzie Award al peggior attore protagonista (Bruce Willis). Allo stesso tempo, lo stesso attore ha ricevuto il Blockbuster Entertainment Award per la miglior interpretazione come attore non protagonista.

Il film non ha riscosso un gran successo al Box Office. Ma dopo gli eventi dell’11 settembre, è diventato il film più noleggiato negli Stati Uniti, come confermato dal soggettista e sceneggiatore Lawrence Wright. Prima dell’11 settembre, infatti, il film era stato particolarmente osteggiato dai musulmani, che criticavano la pellicola rea di dipingerli tutti come terroristi. Tuttavia, nel complesso, Attacco al Potere ha incassato 116 milioni di dollari nel mondo, superando i 70 milioni di dollari spesi per la realizzazione. Negli Stati Uniti gli incassi sono stati “appena” di 40 milioni di dollari.

Per la parte di Elise Kraft Annette Bening non era la prima scelta. Infatti, al posto dell’attrice di American Beauty, avrebbe dovuto esserci Jodie Foster. Che però rifiutò la parte.

Attacco al Potere: il trailer

Ecco il trailer originale del film Attacco al Potere.

