Liga spagnola, 33a giornata: Betis 6 inarrestabile, il Malaga saluta e va in Segunda

Il turno infrasettimanale, valido per la 33a giornata di Liga spagnola, ha emesso il primo verdetto ufficiale della stagione indirizzandone precisamente anche qualcun altro.

Il Malaga ha infatti salutato la compagnia retrocedendo dopo dodici anni in Segunda Division causa la sconfitta di Valencia sul campo del Levante, ora vicino alla salvezza.

L’Atletico ha indirizzato, se mai ce ne fosse stato bisogno, il Barcellona, stoppato sul pari in casa del Celta, verso il titolo. I colchoneros hanno subito un brutto colpo a San Sebastian, dove la Real Sociedad gli ha rifilato un pesante tris.

Il Real ha recuperato il Bilbao negli ultimi minuti conquistando un punto che però non serve a niente.

Seconda sconfitta di fila per il Valencia che ha ceduto al “Mestalla” contro un Getafe che ora torna a sognare l’Europa.

Europa nella quale è vicino ad approdare il Betis, che battendo il Las Palmas ha conquistato la sesta vittoria consecutiva, blindando ulteriormente il proprio quinto posto di classifica e la propria porta, condannando inoltre i canari alla quasi matematica retrocessione.

Liga spagnola, 33a giornata: il Siviglia non riparte, il Villarreal si. Si avvicina il Girona

La sfida a tinte rossonere in panchina tra Deportivo e Siviglia è terminata con un pareggio a reti bianche, risultato inutile per entrambe.

Il Villarreal ha riconquistato i tre punti un mese dopo sconfiggendo il Leganés, tornando così in sesta piazza in classifica.

Bottino pieno anche per il Girona: i catalani sbancando Vitoria-Gasteiz, casa dell’Alaves, ritornano fortemente in corsa per un posto nelle coppe europee.

Chiudiamo il turno con la vittoria, dopo quasi due mesi, dell’Eibar: Espanyol sconfitto di misura e salvezza matematica certificata.

Liga spagnola, 33a giornata: tutti i risultati

Betis-Las Palmas 1-0

Levante-Malaga 1-0

Alaves-Girona 1-2

R.Sociedad-Atl.Madrid 3-0

R.Madrid-Atl.Bilbao 1-1

Espanyol-Eibar 0-1

Valencia-Getafe 1-2

Villarreal-Leganés 2-1

C.Vigo-Barcellona 2-2

Deportivo-Siviglia 0-0

Liga spagnola, 33a giornata: la classifica aggiornata

Barcellona 83; Atletico Madrid 71; Real Madrid 68; Valencia 65; Betis 55; Villarreal 51; Siviglia 48; Girona 47; Getafe 45; Celta Vigo 44; Real Sociedad, Eibar 43; Athletic Bilbao 40; Leganés 39; Alaves 38; Espanyol 36; Levante 34; Deportivo La Coruña 27; Las Palmas 21; Malaga 17

Liga spagnola, 33a giornata: la classifica marcatori

Lionel Messi (Barcellona 29) reti

Cristiano Ronaldo (R.Madrid) 24 reti

Luis Suarez (Barcellona) 23 reti

Iago Aspas (C.Vigo) 20 reti

Antoine Griezmann (Atl.Madrid) 19 reti

Cristhian Stuani (Girona) 18 reti

Rodrigo (Valencia) 16 reti

Willian Jose (R.Sociedad) 14 reti

Maxi Gomez (C.Vigo) 13 reti

Carlos Bacca (Villarreal), Gerard Moreno (Espanyol), Angel (Getafe), Simone Zaza (Valencia) 12 reti

Gareth Bale (R.Madrid), Sergio Leon (Betis), Santi Mina (Valencia), Portu (Girona) 11 reti

Mikel Oyarzabal (R.Sociedad) 10 reti

Liga spagnola, 33a giornata: il prossimo turno

Leganés-Deportivo

Eibar-Getafe

C.Vigo-Valencia

Girona-Espanyol

Malaga-R.Sociedad

Las Palmas-Alaves

Atl.Madrid-Betis

Ath.Bilbao-Levante

Barcellona-Villarreal *

Siviglia-R.Madrid *

*rinviate causa finale di Copa del Rey Barcellona-Siviglia in programma sabato sera

