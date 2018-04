Offerte di lavoro: turismo e lavoratori stagionali, possibilità per l’estate 2018.

Con l’avvicinarsi dell’estate si moltiplicano le offerte di lavoro nel settore del turismo; mentre sui siti che pubblicano annunci di lavoro cominciano a crescere le richieste per i lavori stagionali. Basta digitare alcune parole chiave sui motori di ricerca per dare un’occhiata alle possibili occasioni di lavoro nel settore del turismo. Dagli hotel alle compagnie aeree, passando per navi e villaggi turistici. Si va dal reclutamento a medio-lungo termine e si arriva ai lavori stagionali, che dureranno solo per il periodo estivo; senza contare ulteriori possibilità che uniscono la fatica del lavoro con l’esperienza all’estero, utile anche per apprendere non solo una mansione specifica, ma anche la lingua e le relazioni.

Offerte di lavoro: da Emirates a Royal Caribbean, le posizioni ricercate

La compagnia aerea Emirates Airlines cerca assistenti di volo in Italia. E lo fa tramite gli appositi Cabin Crew Open Day, ovvero giornate dedicate al reclutamento dove i responsabili delle risorse umane incontreranno i candidati interessati ai fini del reclutamento. Proprio nella giornata di domani, sabato 21 aprile 2018, ci saranno le selezioni presso l’Hotel Golden Tulip Rome Airport, a Isola Sacra (Fiumicino). Si comincia alle ore 9 e i candidati dovranno presentarsi portando il loro curriculum. Gli stipendi possono arrivare fino a 2.000 euro, ma per candidarsi serve il rispetto di alcuni requisiti. Dall’età minima (21 anni) a requisiti fisici (non più bassi di 160 cm, assenza di tatuaggi, predisposizione al rapporto personale), fino alla conoscenza delle lingue straniere (inglese in primis).

Dagli aerei che sfrecciano in cielo, si scende sulle navi che solcano i mari. Anche Royal Caribbean sta cercando nuovo personale da reclutare. Stavolta si parla però di contratti stagionali della durata di circa 6 mesi, rinnovabili al termine. Per ora non sono aperte posizioni negli uffici a terra, mentre per visualizzare le offerte di lavoro bisognerà recarsi sul sito ufficiale della compagnia. E vedere quali opportunità sono disponibili. Attualmente sono diversi i profili professionali ricercati a bordo delle navi della compagnia. Altrimenti è possibile anche inviare una candidatura spontanea, scrivendo (in inglese) all’indirizzo e-mail cruisehipjobs@rccl.com e indicando come oggetto della e-mail la dicitura Italian Speaker.

Grimaldi e Costa Crociere: posti e requisiti per le assunzioni.

Offerte di lavoro estate 2018: lavorare in alberghi e villaggi turistici

Numerose le posizioni aperte per lavori stagionali in estate 2018 in alberghi e villaggi turistici. Le società di animazione, come Summer Animazione, potrebbe ancora essere alla ricerca di animatori sportivi e fitness. In cambio, oltre a uno stipendio fisso, si offrono anche vitto e alloggio. Il lavoro è richiesto solo per la stagione estiva 2018.

Numerose sono le offerte di lavoro anche in Sardegna, dove si spazia tra la ricerca di animatori e altri profili negli alberghi. Interessanti anche le offerte in Abruzzo e Marche. Qui l’Agenzia di animazione My Way Management è alla ricerca di animatori turistici per la stagione estiva 2018, anche prima esperienza.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM