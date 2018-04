Ultime notizie di oggi: Bologna, bambino cade dal terzo piano. Denunciata la madre?

Ultime notizie: la caduta di un bambino attutita dal parabrezza di una macchina in sosta

Una tragedia sfiorata quella di ieri pomeriggio a Bologna. Intorno alle 16.45 del 19 aprile, un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone di casa, un appartamento al terzo piano, in via Antonio di Vincenzo. Il volo di 10 metri è stato attutito dal parabrezza di una macchina, posteggiata sotto al terrazzo. Il piccolo non ha mai perso conoscenza, né durante l’impatto, né durante il trasporto all’ospedale. Ora si trova nel reparto pediatrico dell’ospedale maggiore e non è più in gravi condizioni, nonostante abbia riportato delle contusioni. Si è compiuto un secondo miracolo.

Uomo morto a Saronno con 20 coltellate

Ultime notizie: la madre a rischio denuncia

Era stato lasciato solo dalla mamma per qualche minuto, giusto il tempo di andare a prendere i suoi tre fratellini alla vicina scuola Federzoni. Il piccolo era solito fare un pisolino nel pomeriggio, perciò la donna non lo aveva portato con sé. Al suo ritorno lo ha ritrovato per strada, i vicini avevano già allertato 118, Polizia e Vigli del fuoco. Questa fatalità tuttavia le potrebbe costare una denuncia per abbandono di minore, in seguito all’interrogatorio da parte della Squadra mobile della Polizia. Il padre, di origini tunisine, come il resto della famiglia, non si trovava in casa quel giorno, ma fuori Bologna per motivi di lavoro. I vicini di casa, precipitatisi sul posto, non hanno dubbi a considerare la mamma come premurosa e attenta. Si è quindi trattato di una fatale coincidenza, frutto di una disattenzione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM