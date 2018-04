Sondaggi elettorali SWG, pochi movimenti, ma il centrodestra si rafforza

Gli italiani sembrano in attesa, anch’essi in stallo come la situazione politica, che non vede una chiara via d’uscita tra i veti contrapposti di Lega e soprattutto Movimento 5 Stelle.

E’ naturale che in questa situazione anche i sondaggi si smuovano poco, in assenza di scelte che rompano un equilibrio. Ed è anche per questo che i partiti rimangono fermi. Sono ignote le conseguenze di una eventuale rottura del centrodestra oppure di una scelta del M5S di aprire a Forza Italia. O del PD di aprire a Di Maio.

Ad oggi rimanendo sulle proprie posizione traggono vantaggio ancora i vincitori, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Che sono al di sopra del livello raggiunto il 4 marzo, ma si sono di fatto bloccati rispetto alle ultime settimane.

Anche gli elettori sono in attesa delle prossime scelte.

Sondaggi elettorali SWG, centrodestra al 38,7%

Il centrodestra continua a essere primo con il 38,7%, in crescita del 0,4%. Questo grazie ai progressi di Forza italia e Fratelli d’Italia. Quest’ultimo raggiunge il 4,4%, la stessa percentuale del 4 marzo, aumentando del 0,3%. Il partito di Berlusconi, nonostante i 3 decimi in più che lo portano al 10,4%, rimane molto più in basso rispetto al 14% delle elezioni.

La Lega invece cala di poco, al 23,2%, ma rimanendo su livelli record

Giù il PD, perde lo 0,4% e va al 18,9%, ma rimane sugli stessi livelli del 4 marzo.

+Europa è al 2% e nel complesso il centrosinistra è stabile al 21,9%, poco sotto la percentuale comunque bassissima della coalizione il 4 marzo.

Il Movimento 5 Stelle raggiunge il 33%, appena sopra il 32,7% delle elezioni e 4 decimi più in alto settimana scorsa. Rimane quindi quasi 6 punti distante dal centrodestra.

Giù sia Liberi e Uguali che Potere al Popolo. Perdono entrambi lo 0,3% andando al 2,4% e 1,5%.

La rilevazione è stata effettuata su 2 mila soggetti con metodo CATI-CAWI-CAMI

