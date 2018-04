Il mistero dei Templari: cast e trama. Stasera in tv con Nicolas Cage

Avventura e mistero, queste sono le parole chiave da tenere bene a mente quando guarderete Il mistero dei templari. La pellicola infatti sarà trasmessa questa sera alle ore 21.25 su Italia 1. Datato 2004 il film riesce ancora ad emozionare grandi e piccoli, una vera e propria magia quella realizzata da Jon Turtletaub e dai suoi attori. Andiamo a scoprire insieme le curiosità, la trama, il cast e il parere della critica.

Il mistero dei Templari: cast e parere della critica

Il genere è quello dell’avventura, il titolo originale è National Treasure e il suo sequel è National Treasure – Il mistero delle pagine perdute. Il primo film ha avuto un importante successo, gli incassi sono arrivati a sfiorare infatti i 175 milioni di dollari. L’apprezzamento non è arrivato solo dal pubblico ma anche dalla critica, Mymovies però non è pienamente convinto del film e lo valuta con un 2,5/5. IMDb invece premia la pellicola con un 6,9/10 mentre Comingsoon.it gli attribuisce un 80/100 generoso. Il cast è stato senz’altro un punto forte dell’elaborato, troviamo infatti tra gli attori il brillante Nicolas Cage al fianco di Diane Kruger seguono Justin Bartha, Sean Bean e Jon Voight. Chiudono il cast nella parte di protagonisti minori Harvey Keitel e Christopher Plummer.

Il mistero dei Templari: la trama del film

Il film racconta la storia della famiglia Gates, una famiglia che per sei generazioni ha inseguito i misteri dei Padri Fondatori degli Stati Uniti D’America alla ricerca del tesoro dei Templari. La ricerca di questo tesoro però non ha portato mai a nessun esito positivo, ha anzi attirato solo le critiche e l’intolleranza degli intellettuali. L’avventuriero Ben Gates ultimo della famiglia giura ora di avere le prove dell’indizio da cui tutto dovrebbe avere inizio per la ricerca del tesoro, questo indizio è custodito sul retro della Dichiarazione di Indipendenza. Gates non può dimostrare nulla di tutto ciò, per tale motivo dovrà compiere un impresa folle, rubare la dichiarazione. Nel frattempo alcuni mercenari, cacciatori di tesori, gli sono alle calcagna.

Alcune curiosità sulla pellicola

Ben Gates, Abigail e Riley usano per tutta la durata del film Google mentre i cacciatori di tesori usano Yahoo.

Il film ritrae alcune immagini dell’Independence Hall di Filadelfia mai autorizzate.

Diane Kruger ha girato la scena dell’inseguimento in macchina nonostante fosse di un certo pericolo.

Il regista Turtletaub ha dichiarato che il primo montaggio del film raggiungeva le 4 ore.

L’attore Harvey Keitel sfoggia con orgoglio una cravatta sulla quale c’è il simbolo dei Marine. Prima di iniziare con la recitazione, lo stesso Keitel ha servito presso il famoso corpo speciale.

Francesco Somma

