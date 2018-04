Sondaggi elettorali Noto: crescono ancora 5 stelle e Lega

Secondo l’ultimo sondaggio di Noto per la trasmissione Cartabianca di Rai3, crescono ancora Movimento 5 Stelle e Lega mentre stanno subendo una vera e propria emorragia di consensi Partito Democratico e Forza Italia. Nello specifico, stando all’indagine dell’istituto aggiornata al 17 aprile, i pentastellati sarebbero al 36%; 3,3% in più rispetto al risultato delle urne. Farebbe meglio solo la coalizione di centrodestra che sarebbe al 38%. Sprofonda, invece, il centrosinistra. Pd e alleati avrebbero perso quasi 4 punti rispetto al 4 marzo; circa un punto ha perso anche Liberi e Uguali.

Tuttavia, per Noto, ormai è la Lega da sola a trainare il centrodestra. Infatti, il Carroccio avrebbe aumentato i propri consensi fino a raggiungere quota 21%; quindi, sarebbe in crescita del 3,6% rispetto all’ultima tornata. In parallelo, dai calcoli dell’istituto, i berlusconiani hanno perso circa due punti e mezzo di percentuale dal 4 marzo ad oggi.

Poi, guardando al campo del centrosinistra, Noto non si riferisce buone notizie per il Pd che sarebbe in perdita del 2,2%; insomma, si aggrava la condizione dei Dem che già erano usciti malconci dalle urne 50 giorni fa.

Sondaggi elettorali Noto: italiani contrari al “Governissimo”

Al di là delle intenzioni di voto, dall’istituto si indaga l’opinione degli italiani anche su alcune questioni riguardanti la strettissima attualità politica. Innanzitutto, si è chiesto agli elettori: contrari o favorevoli all’ipotesi di un “governissimo”? In generale, la maggioranza del paese è contraria alla formazione di un governo tecnico; in particolare, sono gli elettori di Lega e 5 stelle a rifiutare tale eventualità mentre i favorevoli in larga parte votano Pd e Forza Italia.

Tra i quesiti della ricerca spazio anche a uno sul nome preferito per un mandato esplorativo. Gli elettori, stando ai risultati raccolti da Noto, si sbilanciano a favore del Presidente della Camera Roberto Fico.

In ultima analisi, Noto ha chiesto agli italiani se il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio dovrebbe fare un “passo indietro” o meno se ciò fosse utile a dare un governo al paese. Anche se di solo 3% di percentuale, sono più i contrari dei favorevoli.

