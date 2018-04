Il segreto: anticipazioni stasera e trama 23-28 aprile

Come di consueto da alcuni anni, ogni pomeriggio su Canale 5 va in onda la soap spagnola più amata dal pubblico italiano. Ecco le anticipazioni dalla puntata di lunedì 23 a sabato 28 aprile.

Matias rivela a Beatriz di non voler più sentir parlare di lei, spezzandole il cuore. Viene così consolata da Aquilino, il quale provvede ad affittare una casa di periferia per poter finalmente stare solo con lei.

Il Segreto: trame di fine aprile

Nel frattempo, Julieta è ancora alle prese con l’incendio che ha ucciso la sua bambina e si interroga sul da farsi. Sarà giusto accusare apertamente Saul pur non avendo prove concrete della sua colpevolezza? Carmelo e Severo, pur sapendo che questo non porterà a nulla di buono, sono decisi a sostenerla.

Anticipazioni trama delle puntate della scorsa settimana e di fine aprile

Julieta, grazie all’aiuto dei suoi due amici, comprenderà finalmente che non è stato Saul ad appiccare l’incendio e così, dopo aver chiarito la questione, i due torneranno insieme.

Il Segreto: trame e rivelazioni

Dolores, dal canto suo, attende notizie dall’amato Pedro. Quando arriva una lettera per lei dalla Russia, la donna ne rimane devastata. L’uomo, infatti, le ha inviato le carte per il divorizio. Dolores cercherà di far credere a tutti che si tratti di uno scherzo.

Camila, felice, si concederà un momento di pace per gioire con Hernando della sua gravidanza. La serenità della coppia sarà però interrotta dal pensiero che in paese non si parli d’altro che della relazione tra Beatriz e Aquilino, fuggiti insieme in una zona periferica e lontana da tutti.

Beatriz, Hernando e Camila finiranno per avere un acceso diverbio e cercheranno di parlare pacificamente per giungere ad una soluzione.

