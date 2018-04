Sondaggi elettorali Ixè: il governo M5S Lega piace solo a un italiano su 4

Movimento 5 Stelle e Lega sono i due “vincitori” delle elezioni dello scorso 4 marzo. Ma l’idea di un esecutivo giallo-verde non infiamma gli italiani. A dirlo è l’ultimo dei sondaggi elettorali condotti da Ixè per il quotidiano Huffington Post.

Sondaggi elettorali Ixè: il governo giallo-verde non convince

Secondo l’istituto condotto da Roberto Weber, gli italiani hanno ben chiari i rapporti di forza fuoriusciti dalle urne. Infatti, quasi la metà del campione crede che il M5S debba far parte del prossimo governo. Un dato di qualche punto superiore a quello registrato dalla Lega. Valori che non sorprendono, trattandosi rispettivamente del partito più votato e dell’azionista principale della coalizione di maggioranza relativa. Non sorprende nemmeno l’appeal decisamente inferiore di Forza Italia e PD, la cui presenza nel prossimo esecutivo è auspicata solamente da circa un italiano.

Pur non avendo dubbi sulla centralità di M5S e Lega nell’attuale scacchiere politico italiano, gli elettori non sembrano però particolarmente affascinati dall’idea che tali partiti possano raggiungere un accordo di governo. Quasi 2 italiani su 3 auspicano la presenza di almeno uno di questi due partiti nel prossimo governo. Tuttavia, a caldeggiare un vero e proprio esecutivo giallo-verde – con la presenza o meno di ulteriori partner minoritari – è appena il 23% degli italiani. Persino un punto inferiore all’ipotesi di un governo che comprenda sì il M5S ma non il Carroccio. Un dato che non sembra tener particolarmente conto degli attuali rapporti di forza. Basti pensare che un’alternativa di governo che escluda sia grillini che salviniani è la preferita per il 17% degli italiani, cioè appena 6 punti meno dell’ipotesi di esecutivo giallo-verde.

Sondaggi elettorali Ixè: il ruolo di Berlusconi e del PD nel prossimo esecutivo

Interessante è l’analisi dell’opinione dell’elettorato dei singoli partiti. Ad auspicare un ruolo di governo del M5S non è solo la maggioranza assoluta dell’elettorato grillino, ma anche quella relativa delle principali formazioni di centrosinistra (PD e LeU) e delle altre formazioni politiche minori. Interessante anche il dato relativo all’elettorato leghista: se il 38% dei supporter padani crede che il M5S debba far parte del prossimo esecutivo, solamente il 32% pensa altrettanto dello storico alleato, vale a dire Silvio Berlusconi. Più spostate verso Forza Italia sono invece le preferenze dei simpatizzanti di Fratelli d’Italia – il 34% di loro vorrebbe il M5S al governo, mentre il 57% chiede la presenza nel prossimo esecutivo di FI – che sembrano dunque tenere decisamente più a cuore l’unità del centrodestra rispetto agli elettori del Carroccio.

Per concludere, rilevante è anche il dato relativo al PD. Il 44% dell’elettorato dem sembra infatti contrario alla linea della chiusura totale sancita da Matteo Renzi, auspicando dunque che anche il PD possa far parte del prossimo governo. Basso sembra invece l’appeal dei dem tra gli elettori pentastellati: solo il 14% di loro vorrebbe il PD nel prossimo esecutivo.

