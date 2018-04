Sondaggi elettorali Ipsos: Salvini sempre più popolare, superato Di Maio

Secondo le ultime intenzioni di voto elaborate da Ipsos per il Corriere della Sera l’ultimo giro di consultazioni non ha fatto bene al Movimento 5 Stelle; in parallelo, starebbe continuando a crescere il consenso accordato alla Lega. Per l’istituto di Nando Pagnoncelli, i pentastellati sarebbero in perdita dello 0,6% rispetto a fine marzo, quando la loro forza era stimata nella misura del 33,9%. Dal canto suo, il Carroccio avrebbe raggiunto quota 19,5% dal 19,2% assegnatogli dalla scorsa rilevazione.

Il partito di Salvini, quindi, avrebbe consolidato la sua posizione “dominante” all’interno del centrodestra. Infatti, per l’istituto, prosegue lento ma inesorabile il trend negativo di Forza Italia. Gli azzurri un mese fa circa erano al 13,1%, quasi un punto in meno rispetto al risultato delle politiche, oggi si fermano al 12,9%. In controtendenza rispetto alla maggior parte dei sondaggi circolati negli ultimi giorni, invece, Ipsos rileva una ripresa, per quanto lieve, del Pd. I Dem, ad oggi, vengono dati al 19,5% nei calcoli diffusi dall’istituto.

Nel sondaggio Ipsos, il piano delle intenzioni di voto si riflette nell’opinione degli italiani sui due partiti che più hanno aumentato i consensi all’ultima tornata e sui loro rispettivi leader. Il consenso di Salvini, in pratica, è rimasto stabile rispetto a un mese fa (+1%), segnale che in questa fase politica non ha scontentato i suoi elettori. Al contrario, Di Maio scende fino al 43% dal 49% incassato a fine marzo. La situazione si ripropone andando a valutare il gradimento tra gli italiani di Movimento 5 Stelle e Lega. Il primo passa dal 51% del 30 marzo all’attuale 45%; quindi, è di solo un punto il distacco dalla Lega che, d’altra parte, a fine mese scorso non superava il 41%.

