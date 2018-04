Diretta SPAL-Roma: streaming, highlights e risultato finale (0-3)

Diretta SPAL-Roma: il commento finale

Grande prestazione di carattere della Roma che sbanca Ferrara vincendo 0-3 grazie all’autorete di Vicari ed ai gol di Nainggolan e del finalmente redivivo Schick.

Note positive per i giallorossi anche le buone prestazioni fornite da Jonathan Silva e Gonalons: Di Francesco può contare anche sulle sue seconde linee.

Nei padroni di casa spicca la prestazione di Alex Meret, che negli ottanta minuti in cui è stato in campo, prima di uscire per un problema alla spalla sinistra, ha effettuato diverse ottime parate. E’ lui il nostro man of the match.

Per ora è tutto. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e buon weekend!

Diretta SPAL-Roma: la cronaca del secondo tempo

93′ TRIPLICE FISCHIO A FERRARA! SPAL-ROMA TERMINA 0-3

92′ Bella giocata di Under per Schick ma la difesa di casa libera

90′ ASSEGNATI 3 MINUTI DI RECUPERO

89′ Giallo per Alberto Grassi. Fallo in ritardo su Gonalons

88′ Buona la prova dell’esordiente Jonathan Silva che non vedeva il campo dallo scorso 12 novembre, quando ancora giocava nello Sporting Lisbona

85′ Ritmi notevolmente abbassati al “Paolo Mazza”. Il caldo la fa da padrone, la Roma si limita a controllare

81′ Meno di dieci minuti al novantesimo e cambi finiti per entrambe le compagini

80′ NON CE LA FA MERET: ABBANDONA IL CAMPO PER FAR SPAZIO A GOMIS. TANTI APPLAUSI PER IL GIOVANE PORTIERE, AUTORE DI BELLISSIME PARATE QUEST’OGGI. APPLAUSI ANCHE PER GOMIS AL SUO INGRESSO IN CAMPO

77′ ULTIMO CAMBIO ROMA: ESCE UN OTTIMO PELLEGRINI, AL SUO POSTO GERSON

75′ PALO DELLA ROMA! Altro gran pallone di Pellegrini per El Shaarawy che si tuffa di testa ma manda sul palo destro di Meret, rimasto immobile. Giornata da dimenticare fin qui sottoporta per l’ex milanista

74′ Under! Calcia lui la punizione col mancino a giro, palla larga

74′ SECONDO CAMBIO ROMA: DENTRO PEROTTI, FUORI NAINGGOLAN

73′ Punizione in zona pericolosa per la Roma. Felipe ha steso Under al limite destro dell’area di rigore

72′ Il nazionale Under 21 sembra poter proseguire

71′ Problemi alla spalla sinistra per il man of the match della SPAL Alex Meret

69′ ANTENUCCI! Tiro del capitano spallino dall’interno dell’area respinto col pugno da Alisson nel corner. Proprio sugli sviluppi dell’angolo Lazzari calcia a giro sull’esterno della ret,e

67′ PRIMO CAMBIO ROMA: STROOTMAN FA SPAZIO A UNDER

66′ EL SHAARAWY! Grande azione personale dell’attaccante che salta in slalom la difesa, rientra dalla sinistra al centro e spara un tiro a giro che finisce però alto

64′ Antenucci recupera sulla sinistra un pallone che sembrava perso, cross per l’accorrente Lazzari sulla destra, tiro-cross rasoterra di quest’ultimo parato da Alisson

63′ Dopo un’ora nulla, Schick si è finalmente sbloccato, ritrovando il sorriso. Davvero bello il suo stacco, fatto con tempi e modi giusti

61′ Prova a reagire la SPAL, Grassi tira ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa avversaria

59′ Cross al bacio col mancino di Pellegrini dalla destra che trova la testa dell’attaccante ceco. Primo gol in campionato, secondo stagionale

59′ SI SBLOCCA SCHICK! 0-3 ROMA!

57′ ANCORA MERET SU EL SHAARAWY! Ancora un paradon di Alex Meret che nega la gioia del gol al numero 92 giallorosso

56′ OCCASIONISSIMA SPAL! Gran lavoro di Paloschi che lotta con la difesa della Roma, arriva al tiro che viene respinto da Alisson. Il pallone viene poi liberato in corner quando Antenucci stava arrivando per il tap-in

52′ Punizione dalla distanza di Silva, respinge un difensore di casa, la palla arriva a Nainggolan che dal limite dell’area scocca un rasoterra esterno sul quale Meret non ci arriva

52′ GOOOOOOOL ROMA

51′ Ancora al tiro Nainggolan dopo una combinazione con Pellegrini, palla larga

50′ Felipe mette una pezza salvando su Schick lanciato a rete

49′ Semplici con questo cambio è dunque tornato al 3-5-2

46′ LA SPAL ALL’INTERVALLO HA EFFETTUATO IL SECONDO CAMBIO: E’ USCITO SCHIATTARELLA PER FAR SPAZIO A SIMIC

46′ RIPARTITI! PRIMO POSSESSO PER I GIALLOROSSI

Diretta SPAL-Roma: la cronaca del primo tempo

—————————————————————————————————————————

Meret tiene in piedi la SPAL. La Roma dopo il vantaggio (confermata l’autorete di Vicari) ha attaccato al massimo per cercare di trovare il raddoppio ma Meret ci ha messo una pezza.

SPAL abulica offensivamente, Alisson mai impegnato: SPAL-ROMA 0-1 al termine del primo tempo

A tra poco per la ripresa

—————————————————————————————————————————

48′ ANCORA ROMA, NAINGGOLAN! Tiro del belga che finisce sull’esterno della rete, dopo essere stato ben servito da El Shaarawy. FINISCE IL PRIMO TEMPO!

47′ MERET SALVA SU EL SHAARAWY! Scavetto stupendo di Schick per El Shaarawy che si fa ipnotizzare da Meret a due passi dalla porta

45′ Tiraccio di Nainggolan, palla su Giove. SARANNO 3 I MINUTI DI RECUPERO

42′ PELLEGRINI! Nainggolan apre sulla destra per il numero sette che spara un destro ben respinto da Meret. Roma ad un passo dallo 0-2

41′ Bel filtrante a giro di Antenucci per Paloschi, sbroglia la difesa capitolina

40′ Ammonito anche Schiattarella per un fallo su Nainggolan

39′ Semplici cambia idea e fa entrare il mediano ex Atalanta. Si abbassano Lazzari e Mattiello per formare la linea difensiva a 4

38′ CAMBIO SPAL: ENTRA GRASSI, ESCE VICARI

37′ A breve entrerà Simic

35′ Vicari si fa nuovamente male

33′ Strootman allarga per Pellegrini, il giovane centrocampista mette di nuovo in mezzo per lo stesso mediano olandese che davanti a Meret insacca. Potrebbe essere però stato autogol di Vicari, aspettiamo conferme

33′ GOOOOOOOL ROMA

32′ Destro dalla distanza di Pellegrini, palla altissima

30′ Prima mezzora di gioco, Schick non si è praticamente mai visto. Continua l’annata negativa del giovane attaccante

28′ Buona azione offensiva della SPAL conclusasi con un cross di Kurtic finito tra le braccia di Alisson

26′ Il motivo è stata una spallata involontaria al volto datagli da Paloschi. Ora riprende il gioco

25′ Resta a terra Pellegrini che lamenta un colpo al volto. Gioco fermo

24′ Nainggolan! Break del centrocampista belga con annesso mancino rasoterra dalla distanza finito a lato alla destra di Meret

22′ EL SHAARAWY AD UN PASSO DAL GOL! Erroraccio in disimpegno di Felipe che regala palla al numero 92. Tiro a giro col destro deviato dallo stesso Felipe in corner per un soffio. Dal susseguente angolo ancora l’italo-egiziano al tiro, blocca a terra Meret

22′ Pescato in fuorigioco Antenucci

21′ La Roma prova a trovare un varco nella difesa avversaria che si chiude a riccio quando i giallorossi avanzano.

18′ Partita molto maschia e confusa fin qui. Tante le interruzioni a causa dei falli

15′ Continua a protestare il pubblico di casa per l’episodio precedente

14′ Non sembra essere falloso il contrasto di Fazio su Antenucci, nonostante ci sia stato un pericoloso incrocio di gambe

12′ Contatto nell’area di rigore della Roma, Antenucci cade ma Tagliavento lascia correre. Ammonito Everton Luiz per un fallo a centrocampo

11′ Lazzari! Tiro alto dalla distanza per l’esterno destro della SPAL

9′ Giallo anche per Strootman. Tagliavento prende subito in mano il match

7′ JONATHAN SILVA! Sugli sviluppi della punizione, mancino velenoso dell’esordiente argentino, blocca Meret in due tempi

6′ Resta a terra dolorante lo stesso Vicari

5′ Subito il primo giallo del match: se lo becca Vicari. Il difensore spallino ha steso Schick vicino al limite destro dell’area di rigore

4′ Prova a sfondare il muro biancazzurro la Roma, nulla di fatto

3′ Pomeriggio di sole a Ferrara, stadio gremito come sempre

1′ E’ COMINCIATA SPAL-ROMA. PRIMO PALLONE PER I PADRONI DI CASA

14:59 Le squadre scendono sul terreno di gioco. Ora, come consuetudine, inno della Serie A, sorteggio, foto e si parte!

Diretta SPAL-Roma: le formazioni

SPAL (3-5-2): MERET; CIONEK, VICARI, FELIPE; LAZZARI, EVERTON LUIZ, SCHIATTARELLA, KURTIC, MATTIELLO; PALOSCHI, ANTENUCCI

All: SEMPLICI

ROMA (4-3-2-1): ALISSON; PERES, FAZIO, MANOLAS, SILVA; PELLEGRINI, GONALONS, STROOTMAN; NAINGGOLAN, EL SHAARAWY; SCHICK

All: DI FRANCESCO

Diretta SPAL-Roma: il prepartita

Gentili lettori buon pomeriggio e benvenuti alla diretta LIVE streaming di SPAL-Roma, primo anticipo della 34a giornata di Serie A.

Siamo a -4 dalla fine del campionato ed entrambe sono ancora in piena corsa per i propri obiettivi.

I padroni di casa arrivano a questo incrocio forti del periodo d’imbattibilità dal quale provengono: gli estensi infatti sono reduci da ben otto risultati utili consecutivi, gli ultimi sei dei quali sono pareggi (tre 0-0 e tre 1-1). L’ultima sconfitta risale allo scorso 18 febbraio a Napoli.

Un altro dato importante, è quello che vede la Spal non prendere gol su azione dal 25 febbraio contro il Crotone.

La Roma invece ha sicuramente in testa la sfida di martedì sera ad “Anfield” contro il Liverpool, ma la partita odierna rappresenta un vero e proprio crocevia per il suo prosieguo di campionato.

Vincere infatti obbligherebbe Lazio ed Inter a fare lo stesso per portare avanti questa lotta serrata per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, che vede ad oggi la Roma al 3° posto al pari dei cugini della Lazio ed un punto sopra l’Inter.

Sul fronte formazioni solito 3-5-2 per Semplici, che schiera l’attacco pesante Paloschi-Antenucci, aiutati sulle fasce dai soliti Lazzari e Mattiello.

Qualche cambio invece per Di Francesco, che non convoca per sicurezza Kolarov e lascia a riposo quantomeno dall’inizio De Rossi e Dzeko: i due saranno sostituiti rispettivamente da Gonalons e Schick, impalpabili fino ad oggi. Sulla fascia sinistra difensiva esordio per l’argentino Jonathan Silva, arrivato lo scorso gennaio dallo Sporting Lisbona.