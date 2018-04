Diretta Lazio-Roma: streaming, highlights e risultato finale 0-0

Diretta Lazio-Roma: streaming, highlights e risultato – LIVE

Diretta Lazio-Roma: il commento finale

Finisce a reti bianche un derby dal finale epico.

La Lazio resta in 10 a dieci dalla fine complice il doppio giallo ai danni di Radu ma rischia di andare addirittura in vantaggio.

Poi solo Roma con Dzeko che ha tre occasioni nitide in un minuto e coglie anche una traversa.

L’ultima occasione è una bordata di Milinkovic da centrocampo che esce di poco.

0-0 ma un finale ricchissimo. Un punto a testa che scontenta entrambe, specie la Roma che ha colto due legni in questa serata di derby.

Migliore in campo Strakosha per la parata fatta su Dzeko a pochi minuti dalla fine. Il peggiore invece Radu.

Per questa sera è tutto, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno seguito con noi il derby della Capitale. Alla prossima!

Diretta Lazio-Roma: la cronaca del secondo tempo

95′ MILINKOVIC COSA SI INVENTA! Tiro da centrocampo del centrocampista, palla fuori di un soffio. FULL TIME ALL’OLIMPICO: Lazio-Roma termina 0-0

94′ Ultimi istanti palpitanti di derby

94′ Prolungato forse di un minuto il recupero

91′ DOPPIA OCCASIONE COLOSSALE PER DZEKO! Prima colpisce la traversa di testa, dopo pochi secondi spara una bordata dal limite che termina fuori di un soffio

90′ ASSEGNATI 3 MINUTI DI RECUPERO

90′ STRAKOSHA SALVA LA LAZIO! Under serve Dzeko che stacca imperialmente trovando la risposta dell’estremo difensore

89′ Ultimi assalti della Roma, forte della superiorità numerica

88′ Ci prova Nainggolan al volo dalla distanza, palla sulle nuvole

87′ Dzeko! Ciabattata dal limite del bosniaco, palla fuori

86′ OCCASIONISSIMA ROMA! Cross al bacio di Florenzi, El Shaarawy lotta con un difensore laziale che però subisce fallo a pochi metri dalla porta

85′ Milinkovic crossa per Leiva, appoggio di petto per Marusic che tira a botta sicura ma deve fare i conti con la rimonta olimpica del neoentrato El Shaarawy

84′ LAZIO AD UN PASSO DAL VANTAGGIO!

83′ Di Francesco ovviamente si sbilancia e passa al 4-2-3-1, Inzaghi si copre

81′ ULTIMO CAMBIO ANCHE PER INZAGHI: fuori Immobile, sostituito da Bastos

81′ ULTIMO CAMBIO ROMA: Esce Bruno Peres ed entra El Shaarawy

81′ Kolarov! Batte la punizione ma la palla finisce alta

80′ Fallo davvero sciocco del difensore rumeno che saluta così in anticipo il derby

79′ ESPULSO RADU PER DOPPIA AMMONIZIONE. E’ LUI AD AVER STESO UNDER AL LIMITE

79′ Punizione dal limite per la Roma. Occhio a Kolarov

78′ Kolarov batte una punizione morbida dalla zona della panchina con la palla che termina tra i guantoni di Strakosha

76′ Squillo Lazio! Bel rasoterra di Luis Alberto dalla distanza, Alisson controlla il pallone mentre finisce sul fondo

76′ Immobile si butta in area di rigore, Mazzoleni sorvola e non lo ammonisce per simulazione

75′ Under! Mancino dalla distanza del turco. Buona idea ma palla alta

74′ SECONDO CAMBIO ROMA: non ce la fa Manolas, al suo posto entra Florenzi. Di Francesco posiziona Kolarov nei 3 di difesa

71′ Che rischio per De Rossi che devia al volo una punizione innocua di Luis Alberto in corner

70′ Bel duello in velocità tra Lukaku e Peres conclusosi con un cross del primo che finisce tra le mani di Alisson

69′ Buon momento per la Lazio che porta il raggio d’azione sempre più in alto costringendo la Roma a schiacciarsi

66′ OCCASIONE LAZIO! Secondo lob fantastico di Milinkovic, Immobile incrocia ma il pallone termina al lato sinistro della porta difesa da Alisson

64′ Di nuovo a terra Manolas, si accende una mischia fra i giocatori che si conclude subito senza danni

62′ Fallaccio di Strootman su Lucas Leiva, giallo anche per il centrocampista olandese

61′ Marusic! Mancino a giro dal limite dell’area destro per l’esterno, facile per Alisson

60′ SUBITO ANCHE IL SECONDO CAMBIO LAZIO: è Lukaku che entra in campo per sostituire Lulic

59′ PRIMO CAMBIO LAZIO: Luis Alberto rileva Felipe Anderson

59′ Dzeko! Under apre verso sinistra dove Dzeko riceve e calcia alto e largo

57′ Lamentele inutili, Radu non avvicina minimamente il braccio al pallone in scivolata

56′ Presunto tocco di mano da parte di un difensore laziale in area di rigore, lascia proseguire Mazzoleni

55′ PRIMO CAMBIO ROMA: Under rileva uno spento Schick

54′ Inizio secondo tempo molto fisico e combattuto sulla falsariga del primo

52′ Immobile viene stoppato dalla difesa romanista mentre va al tiro

48′ Tutto a posto per Manolas, solo una botta

47′ Scontro fra Manolas ed Immobile col difensore greco che resta a terra dolorante

46′ COMINCIA IL SECONDO TEMPO

—————————————————————————————————————————

Finisce un primo tempo molto intenso a livello fisico. Tanti ammoniti ed una sola occasione vera, quella ghiotta capitata sul destro di Bruno Peres, che ha colto il palo esterno dopo aver ricevuto un’imbeccata fantastica di Nainggolan.

A tra poco per la ripresa.

—————————————————————————————————————————

Diretta Lazio-Roma: la cronaca del primo tempo

45′ NON C’E’ RECUPERO, SQUADRE AL RIPOSO SULLO 0-0

44′ Corner verso il secondo palo di Anderson, Radu ostacola Alisson in uscita. Punizione per la Roma

41′ Siamo vicini all’intervallo, in questa fase più Roma che Lazio

39′ Quarto giallo, è Radu a finire sul taccuino dei cattivi

38′ Nainggolan imbecca splendidamente con un filtrante largo Bruno Peres che, a tu per tu con Strakosha, spara un rasoterra che si stampa sul palo. Aumenta i giri del motore la Roma

37′ PALO DELLA ROMA!

36′ Terza ammonizione dell’incontro: stavolta è toccata a Luiz Felipe

35′ Fase del match molto nervosa e spezzettata a causa di numerosi falli

34′ E’ ripreso il gioco

33′ Resta a terra Strootman, dolorante dopo un intervento di Lucas Leiva che rischia la doppia ammonizione

32′ Ammonito Juan Jesus dopo aver steso Parolo

30′ Punizione battuta da Anderson dai 40 metri, Radu colpisce al volo ma la palla termina alta di molto

29′ Di nuovo Parolo! Lob fantastico di Milinkovic per il nazionale italiano che però non aggancia all’interno dell’area di rigore. Pallone sul fondo

27′ Fuorigioco millimetrico fischiato a Ciro Immobile che si stava involando verso la porta di Alisson

26′ Splendida chiusura in scivolata di Manolas in fallo laterale su un altro spunto di Anderson. Il trequartista brasiliano è il migliore dei suoi fino a questo momento

23′ Ennesimo fuorigioco in casa Lazio, la difesa alta di Di Francesco fin qui sta funzionando alla grande

21′ Molto male fin qui Lucas Leiva, costantemente piantonato dal centrocampo romanista

20′ Primi venti minuti di gioco, latitano le occasioni. Partita come già detto molto fisica e combattuta

18′ RISCHIO ANCHE PER STRAKOSHA! Il rinvio del portiere albanese finisce addosso a Dzeko ma esce in fallo laterale

17′ La Roma continua ad alzare il proprio baricentro ma la Lazio chiude ogni spazio

15′ Bella percussione verticale di Anderson in solitaria fra le maglie giallorosse, altro angolo

13′ Nulla di fatto dal corner, riparte la Lazio da Strakosha, mai impegnato fino ad ora

12′ Punizione di Kolarov deviata dalla barriera: è angolo Roma

11′ Il primo ammonito del match è Lucas Leiva. Intervento scomposto su Dzeko proprio dopo un pallone perso dal mediano verdeoro

10′ Come ogni derby che si rispetti, partita nervosa e continui duelli fisici

7′ PAROLO! Immobile litiga con la difesa giallorossa all’interno dell’area, palla che resta lì, arriva Parolo che calcia forte ma alto. Più Lazio in questo inizio di derby

6′ CHE RISCHIO PER ALISSON! Il portiere brasiliano rischia di commettere una frittata dribblando non benissimo Felipe Anderson

5′ Alta la difesa della Roma, già pescati due volte in fuorigioco gli avanti della Lazio

4′ Immobile viene lanciato verso la porta avversaria, Alisson lo anticipa bloccando il pallone con le mani al limite dell’area di rigore

2′ Maglia da titolare nel giorno del suo 25° compleanno per Felipe Anderson

1′ Rotola il pallone sul terreno di gioco, è cominciato il derby!

Diretta Lazio-Roma: le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile

All: Inzaghi

ROMA (3-5-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Kolarov; Schick, Dzeko

All: Di Francesco

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni

Diretta Lazio-Roma: prepartita

Gentili lettori, buonasera e benvenuti alla diretta streaming LIVE di Lazio-Roma, posticipo domenicale valido per la 32a giornata di Serie A che si disputerà allo stadio “Olimpico” di Roma.

Questo derby arriva alla fine della settimana più surreale per l’intera Capitale, che in tre giorni ha assistito alla clamorosa remuntada della Roma ai danni del Barcellona martedì in Champions League e alla clamorosa eliminazione della Lazio giovedì in Europa League in quel di Salisburgo.

La differenza questa sera può farla appunto il morale agli estremi delle due squadre. La Roma è al settimo cielo per l’impresa compiuta, la quale è entrata di diritto nella storia, la Lazio deve invece ricompattarsi immediatamente perché non può più permettersi di sbagliare.

Questa sarà la tipica partita che vale sei punti, se non addirittura nove: entrambe sono infatti appaiate in classifica a quota 60 punti, raggiunte dall’Inter che ieri ha pareggiato la sua sfida a Bergamo contro l’Atalanta.

La vittoria darebbe un leggero slancio verso questo finale di campionato, il pareggio invece non cambierebbe assolutamente nulla nell’ottica Champions. Al di la di tutto, la situazione in classifica resterebbe di bagarre pura, con l’Inter spettatrice interessatissima ed Milan che guarda invece l’evolversi della situazione da lontano.

Le due formazioni dovrebbero schierarsi a specchio, entrambe col 3-5-2: probabile conferma dell’accoppiata Schick-Dzeko nell’attacco giallorosso, dopo la buonissima prestazione fornita dai due contro il Barcellona. Nei biancocelesti dovrebbe essere Felipe Anderson ad accompagnare Immobile sul fronte offensivo.