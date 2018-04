Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 22 aprile 2018

Continuano le prime serate del talk show condotto da Fabio Fazio, da quest’anno in onda su Rai 1. Al fianco del presentatore, come di consueto, la comicità ironica e tagliente di Luciana Littizzetto e la femminilità di Filippa Lagerback. Tra gli attesissimi ospiti di questa sera, il Presidente Emerito Giorgio Napolitano e il cantante Toto Cutugno.

Che tempo che fa: consultazioni, intervista a Giorgio Napolitano

Con partecipazione straordinaria, il Presidente della Repubblica, emerito, Giorgio Napolitano, sarà in collegamento in studio per discutere con Fabio Fazio e i suoi telespettatori dell’attuale situazione politica italiana. Le elezioni del 4 marzo non hanno avuto esito risolutivo. Da alcune settimane si sente parlare tanto di consultazioni e di accordi tra partiti politici, ma del nuovo governo neanche l’ombra.

Che tempo che fa: Toto Cutugno, italiano vero

Toto Cutugno è tra i cantautori che più è riuscito a portare la musica italiana nel mondo. La sua celebre canzone L’Italiano, ancora oggi è amata, conosciuta e cantata da più generazioni, in diversi Paesi.

Questa sera sarà ospite di Che tempo che fa per ripercorrere insieme ai telespettatori tanti anni di onorata carriera. L’intervista attesissima riguarderà in particolar modo la sfera privata, per poi soffermarsi sui brani che hanno fatto la storia della musica d’autore.

Avremo l’occasione di ascoltare dal vivo alcuni suoi testi, come Solo Noi o Donna Donna mia.

L’artista, ironicamente ricordato come l’eterno secondo, ha partecipato a numerose edizioni del Festival di Sanremo, senza mai raggiungere l’ambito premio finale.

L’unico anno in cui il cantautore vinse il tanto desiderato primo posto, fu il 1980, con la canzone Italiano Vero. L’insostituibile chitarra di Toto Cutugno, pregnante di significato, ha saputo ben esprimere gli stati d’animo di un intero popolo.

