Pensioni ultime notizie: Quota 41 e 100, Di Maio ‘invita’ Salvini.

Sul tema pensioni ultime notizie guardano alla politica. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’alleanza M5S-Lega rischia di arrivare alla fine (o all’inizio?). Se per alcuni le elezioni regionali Molise rappresentano uno spunto importante per capire cosa accadrà nel prossimo Governo, è chiaro che l’ultimo invito di Luigi Di Maio a Matteo Salvini rappresenti una sorta di ultimatum. Dopo tanti tira e molla, sembra che i tempi si stiano stringendo attorno alla formazione di un governo.

Pensioni ultime notizie: ultimatum Di Maio a Salvini

Da una parte c’è il pericolo di un centrodestra che si riunisca e che magari trovi una soluzione anti-M5S; dall’altra c’è la possibilità che il M5S trovi una soluzione alternativa. Ma al momento il corteggiamento del leader pentastellato a Salvini è spietato. In occasione del Salone del Mobile di Milano, Di Maio non ha esitato a ribadire come la Lega sia affidabile. La dimostrazione? Durante l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Un elemento sufficiente per il Movimento 5 Stelle per abbracciare Salvini e l’idea di un governo con lui. “Possiamo fare grandi cose”. Un invito che sa di ultimatum. E che include l’attesa di un divorzio tra Salvini e Berlusconi.

Pensioni ultime notizie: attesa per il nuovo Governo

Dalla riduzione delle tasse al tema pensioni. Su quest’ultimo punto c’è la volontà comune di superare la Legge Fornero. Il termine “abolizione” è stato drasticamente attenuato dagli economisti delle due forze politiche. E poi c’è la volontà di introdurre Quota 100 e Quota 41. O comunque una strada percorribile che permetta agli “aventi diritto” di uscire dal mondo del lavoro anticipatamente; garantendo una flessibilità a oggi estesa solo a certe categorie di lavoratori. E poi il congelamento temporaneo del meccanismo dell’età pensionabile; un punto fermo sul quale riflettere e ripartire. Tutto questo con davanti la minaccia dell’Europa; i riflettori puntati contro tutto quello che è stato promesso in campagna elettorale. E che secondo gli economisti non è possibile fare.

Pensioni ultime notizie: le ultimissime su alleanza Lega-M5S

Per il momento Luigi Di Maio continua a corteggiare Salvini. La voglia di smentire Bruxelles e gli oppositori con i fatti è tanta. Ma anche quella di fare politica. Da qui il discorso di un’alleanza. C’è chi perfino ha immaginato un governo ad alternanza, con un inizio targato Salvini e una fine firmata Di Maio. Nella Lega però fanno anche sapere che il Movimento 5 Stelle non può volere tutto. Un’altra mano sulla spalla di Forza Italia, uscita rafforzato dalle ultime Regionali molisane. Il leader della Lega non vuole abbandonare il Cavaliere; e anche quest’ultimo sembra fidarsi del suo alleato.

L’orologio intanto ticchetta. Ma stavolta le lancette potrebbe scorrere al contrario. Il countdown verso la decisione sta per volgere al termine. Ma la direzione sembrerebbe ancora incerta.

