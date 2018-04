Donato Toma: chi è il nuovo Presidente della Regione Molise, la biografia.

Donato Toma è il nuovo Presidente della Regione Molise. Un risultato molto importante anche sotto l’aspetto nazionale. E che il centrodestra ha già fatto suo, ponendo una distanza ulteriore al Movimento 5 Stelle. Ovviamente Forza Italia ha esultato al fatto che il partito abbia superato la Lega, prendendolo come segno emblematico della direzione che dovrà prendere Salvini e il nuovo governo. E anche Fratelli d’Italia è dello stesso avviso. Fatto sta che Donato Toma ha vinto le elezioni regionali Molise, staccando il Movimento 5 Stelle di circa 5 lunghezze. Débâcle per il centrosinistra, sotto i 17 punti percentuali. Ma andiamo a vedere chi è Donato Toma, il nuovo Presidente della Regione Molise.

Donato Toma: profilo biografico del nuovo Presidente della Regione Molise

Donato Toma è nato a Napoli il 4 dicembre 1957. Diplomatosi al liceo scientifico, nel 1976 partecipa a un concorso del Ministero delle Finanze, superandolo. Quindi si laurea in Economia e Commercio all’Università Federico II di Napoli. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, nel 1988 inizia la sua carriera di docente presso l’Istituto Tecnico Economico di Campobasso, come insegnante di Economia Aziendale. Nel 2002 inizia la sua carriera universitaria, collaborando saltuariamente con l’Università del Molise. Inoltre lavora per il Comune di Campobasso come Revisore dei Conti, per poi entrarvi in qualità di Assessore al Bilancio. Quindi l’incarico di assessore esterno al Bilancio al Comune di Bojano. Sposato dopo un divorzio, ha tre figli.

Donato Toma: il programma dopo la vittoria in Molise

Docente di Management, Imprenditorialità e Innovazione presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise, Toma ha dato la sua disponibilità più di 1 mese fa per la presidenza alla Regione Molise. Questo dopo il rifiuto definitivo di Enzo Di Giacomo come candidato del centrodestra. Uno dei suoi ultimi messaggi su Facebook prima del voto di ieri, domenica 22 aprile 2018, è stato il seguente. “È stata una campagna elettorale bellissima in cui ho risposto con un sorriso a chi vomita odio per professione”.

A caldo, dopo i primi risultati, Toma ha invece commentato con cautela. Ribadendo le promesse della propria campagna elettorale. “Mi sono candidato e voglio far uscire la regione dal pantano in cui si trova. Niente è semplice; bisogna solo avere le capacità per farlo”. Da qui il focus sui primi obiettivi. “Puntiamo su sburocratizzazione, infrastrutture e cantieri. Questa regione può essere alla pari degli altri”. Quindi il ringraziamento a tutti i molisani e ai leader nazionali del Centrodestra che lo hanno sostenuto.

