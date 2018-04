Offerte di lavoro: AS Roma assume, ecco posizioni aperte e requisiti

“Alla Roma non sottovalutiamo mai l’importanza di avere una grande “squadra dietro la squadra” e siamo sempre alla ricerca di persone di talento che possano rendere la Società migliore dentro e fuori dal campo”.

Così si legge sul sito della AS Roma che, alla ricerca di nuovo personale, apre alcune posizioni, mantenendo anche l’opzione ‘libera candidatura’. Quest’ultima, si continua a leggere, è rivolta a persone creative, che amano le sfide e il lavoro di squadra.

Per quanto riguarda le opportunità di lavoro, AS Roma ricerca Sales Assistent e Business Intelligence & Data Analyst Specialist . Di seguito i dettagli.

Per la lbera candidatura, gli interessati possono inviare il CV con una lettera di presentazione, specificando nel dettaglio il proprio campo di specializzazione e spiegando il motivo per cui si crede di poter contribuire alla crescita della Società. L’indirizzo mail di riferimento è careers@asroma.it.

Sales Assistant c/o AS ROMA STORE. Lo scopo del Sales Assistant della AS ROMA è quello di supportare i clienti nell’identificare e acquistare prodotti che desiderano. E’ responsabile dell’accoglienza, consulenza e vendita di prodotti corrispondenti alle esigenze e aspettative dei clienti. Tra le altra principali responsabilità:

· Fornire prodotti, promozioni, e informazioni sui prezzi in base alle richieste del cliente;

· Mantenere gli standard dello store;

· Assistere e interagire con il cliente;

· Poi svolgere compiti di vendita dei biglietti;

· Svolgere compiti connessi con le attività di magazzino (stock, giacenze, rotazione prodotti, resi, inserimento ordini e consegne…).

Si richiede:

· Conoscenza fluente della lingua Italiana , Inglese e/o altre lingue;

· Esperienza precedente nel ruolo (1 anno);

· Proattività e capacità di risolvere i problemi;

· Capacità di lavorare sotto pressione;

· Focalizzazione al cliente, con forti capacità di presentazione, relazionali e di comunicazione.

Gli interessati potranno inviare il proprio CV assieme ad una lettera di presentazione all’indirizzo careers@asroma.it, utilizzando ‘Sales Assistant’ e il proprio nome come oggetto.

