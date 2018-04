Diretta Liverpool-Roma in streaming e in tv, dove vederla in chiaro

La diretta Liverpool-Roma sarà visibile anche in streaming oltre che in tv. Liverpool-Roma tra passato e presente.

Si preannuncia una sfida difficile, tra due autentiche sorprese di questa stagione. Da una parte i Reds che hanno eliminato i nuovi (ormai matematicamente) campioni di Inghilterra, spazzando via la squadra di Guardiola in un doppio confronto. Dall’altra parte una Roma rigenerata dopo una rimonta miracolosa e titanica contro i Blaugrana. I padroni di casa punteranno molto sul calore dei tifosi e sull’uomo del momento, un certo Mohamed Salah, che i giocatori della Roma conoscono bene, in quanto ex compagno.

Diretta Liverpool-Roma: nel segno dell’ex

Il giocatore egiziano viene da uno stato di forma non indifferente e sta portando avanti la propria squadra a suon di gol. Toccherà alla difesa della Roma saper chiudere e annientare ogni possibile pericolo. La squadra di Di Francesco sogna questo momento da ben 34 anni, ultima volta in cui i capitolini entrarono a far parte delle 4 squadre più forti d’Europa. Stesso anno in cui perse la finale proprio contro gli inglesi (vinta ai rigori 4-2). Ma stavolta la Roma vuole prendersi la rivincita e volare a Kiev per riscrivere, e scrivere, una nuova pagina di calcio in cui non sempre vince il puro talento, ma a volte anche la voglia di stupire.

Diretta Liverpool-Roma: dove guardare il match in streaming e in tv

La semifinale di andata, che si preannuncia stellare, si disputerà ad Anfield il 24 Aprile alle ore 20:45 (il ritorno si giocherà il 2 Maggio all’Olimpico) e sarà visibile in chiaro su Canale 5. Sarà possibile vedere la partita anche su internet, su Mediaset Premium (per gli abbonati), sul sito di Mediaset e su Premium Play, invece la DIRETTA LIVE scritta sullo stesso Termometro Politico, che seguirà il match per tutti i suoi lettori.

