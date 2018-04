Il Commissario Montalbano: trama e anticipazioni di stasera 23 aprile

Questa sera su Rai1 andrà in onda in prima serata una nuova replica de Il commissario Montalbano, con l’episodio Il gioco delle tre carte. Montalbano dovrà indagare su un incidente sospetto, in cui è rimasto coinvolto l’anziano capomastro Girolamo Cascio; sarà il ragioniere di quest’ultimo, Ciccio Monaco, a comunicare per primo a Montalbano che tutta la storia dell’incidente è in realtà una montatura.

Il Commissario Montalbano: trama e anticipazioni

Non ci sono segni di frenata sull’asfalto e il luogo in cui Cascio è stato investito è un grande spiazzo illuminato, dove difficilmente si può camminare senza vedere o essere visti. Inoltre, la vittima aveva ricevuto nelle ultime settimane delle inquietanti telefonate anonime; l’urto della macchina, come poi risulterà dall’autopsia, ha ucciso l’uomo sul colpo, spezzandogli la spina dorsale. Montalbano scoprirà che l’anziano capomastro era stato un collaboratore dell’architetto Pennisi, finito in carcere vent’anni prima per avere ucciso il marito della sua amante, nonché suo socio.

Trama e anticipazioni del 16 aprile

Il Commissario Montalbano: diretta streaming e in tv

Cascio dirigeva i cantieri di Pennisi, e la sua fortuna era cominciata proprio con l’arresto di quest’ultimo. Montalbano si recherà allora dalla sorella cieca del giovane per interrogarla su quanto accaduto al fratello anni prima; si scoprirà che l’architetto era in realtà finito in carcere senza avere mai commesso il reato. Nel frattempo, uno straniero viene trovato ucciso con un colpo di pistola alla nuca e lasciato poco distante da un casolare abbandonato.

Come avrà modo di osservare lo stesso commissario, si tratta di una vera e propria esecuzione di stampo mafioso. Grazie alle insistenze del cugino di Pennisi, Montalbano proseguirà le indagini e scoprirà che esiste un collegamento tra la morte del capomastro e quella dello straniero. Se volete scoprire come andrà a finire l’episodio di questa sera, sintonizzatevi su Rai1 alle 21.25. Ricordiamo che è possibile seguire Il commissario Montalbano anche in diretta streaming su RaiTv.it.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM