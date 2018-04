Liverpool-Roma, quote e probabili formazioni della partita

Liverpool-Roma, quote e probabili formazioni della semifinale con l’ultima italiana rimasta nelle competizioni europee

Liverpool-Roma: quote e dati

In vista del match, le quote danno per favorita la squadra di casa. Il Liverpool in campionato non perde da 7 partite (5 vittorie e 2 pareggi). Senza contare lo 0-0 con l’Everton, i Reds hanno una media di circa 2 gol a partita. La Roma può vantare invece una solida difesa, capace di fermare piccoli giganti come Messi, mantenendo la porta inviolata per 3 partite consecutive. Nonostante ciò, il Liverpool parte favorito, che in casa si dimostra un vero e proprio muro, la Roma invece in Champions ha vinto una sola trasferta (contro il Qarabag). Le quote danno la vittoria del Liverpool a 1,56 euro, il pareggio 4,55 e la vittoria della Roma a 6,50.

Liverpool-Roma: gli ultimi precedenti

Nel 2000-2001 le due squadra si sfidarono ai quarti di finale di Coppa Uefa. I Reds vinsero in trasferta per 0-2 con doppietta di Owen e persero ad Anfield rischiando il passaggio del turno. In quella stessa partita ci fu un rigore prima assegnato e poi subito dopo annullato, negando l’occasione dei supplementari ai giallorossi. Questa rimarrà l’unica vittoria della Roma in casa del Liverpool. L’ultimo precedente invece è della stagione successiva, 2001-2002, nella seconda fase di gironi (ora abolita). All’Olimpico terminò 0-0 e al ritorno gli inglesi vinsero 2-0. Con questa vittoria il Liverpool si qualificò dietro al Barcellona con 7 punti, passando il turno grazie agli scontri diretti. Tra 2012 e 2016 ci sono state solo 3 amichevoli, vinte tutte dalla Roma.

Liverpool-Roma: le probabili formazioni

Il Liverpool partirà con il 4-3-3. Negli 11 titolari troviamo il portiere Karius, i difensori Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren e Robertson, a centrocampo Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Henderson, in fase offensiva Firmino, Salah e Manè. Indisponibili: Matip, Emre Can. (allenatore Jurgen Klopp)

La Roma invece partirà con il 3-4-3 schierando Alisson tra i pali, in difesa Manolas, Fazio e Juan Jesus, a centrocampo Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov con Nainggolan, Dzeko e Under in atacco. Indisponibili: Karsdorp, Defrel. (allenatore Di Francesco)

Arbitrerà il tedesco Felix Brych.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM