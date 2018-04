Pensioni ultime notizie: Ape social e volontaria, come lavorare in pensione.

Sul tema pensioni le ultime notizie vertono su alcuni chiarimenti legati ad Ape social e Ape volontaria. In molti si chiedono ad esempio se sia possibile continuare a lavorare, pur ottenendo l’anticipo pensionistico. La risposta è affermativa, ma le condizioni da rispettare cambiano in base alla misura che si richiede. Ad esempio, per quanto riguarda l’Ape volontaria, non sarà necessario interrompere il proprio lavoro per presentare la domanda di questa misura; per l’Ape sociale sarà invece necessario finire il proprio lavoro, e poi trovarne un altro. Tuttavia, in questa eventualità, non bisognerà superare alcune soglie di reddito. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come lavorare in pensione con Ape social e Ape volontaria.

Pensioni ultime notizie: come lavorare in pensione con Ape social

Per fare domanda di Ape social è necessario che il richiedente lasci il proprio lavoro. Ovviamente previo il rispetto di determinati requisiti, come i 3 anni e 7 mesi massimo di distanza dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Tuttavia, per fare domanda bisognerà rassegnare le proprie dimissioni. Quindi sarà possibile iniziare un nuovo lavoro, anche in forma dipendente. L’unico limite da non oltrepassare è quello degli 8 mila euro di reddito annuo derivante dal lavoro stesso. Infrazione che comporterebbe la perdita del beneficio. Il soggetto può anche iniziare un’attività autonoma, ma in questo caso cambia la soglia reddituale da non superare. Che diventa di 4.800 euro all’anno.

Pensioni ultime notizie: come lavorare in pensione con Ape volontaria

Le cose cambiano se si fa domanda di Ape volontaria. Infatti, nel caso si richieda l’anticipo pensionistico volontario, non sarà obbligatorio lasciare il proprio lavoro. La misura risulta infatti compatibile con lo svolgimento dell’attività professionale, non importa se dipendente o autonoma. In questo modo sarà possibile cumulare l’anticipo pensionistico volontario con lo stipendio; ma solo fino alla maturazione della pensione. Infatti, chi fa domanda di Ape volontaria deve sapere che quando terminerà l’erogazione dell’anticipo pensionistico, a quel punto dovrà andare in pensione.

