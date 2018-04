Loro 1: trama, cast e trailer del film di Paolo Sorrentino su Berlusconi.

Esce oggi nelle sale italiane Loro 1, la prima parte del film su Silvio Berlusconi diretto da Paolo Sorrentino. Un film evento, attesissimo da pubblico e critica, ma anche dagli avvocati, diviso in 2 parti appositamente per non lasciar sfuggire nulla al dettaglio. Il “secondo tempo” uscirà fra poco più di 2 settimane, ovvero giovedì 10 maggio 2018. Andiamo quindi a scoprire la trama e il cast del nuovo film di Paolo Sorrentino; per poi concludere con i trailer messi in circolazione.

Loro 1: la trama del film su Silvio Berlusconi

“Ma tu cosa ti aspettavi? Di poter essere l’uomo più ricco del Paese, fare il Premier e anche che tutti ti amassero alla follia?”. “Sì. Io mi aspettavo proprio questo”. Il primo teaser del film Loro è l’emblema del lavoro che potremmo andare a vedere, anche riflettendoci sulle ultime opere cinematografiche di Paolo Sorrentino. Sarà un film à la Il divo? O dovremo aspettarci qualcosa di più, magari con quel mare di simbolismi felliniani già visti in La grande bellezza e The Young Pope?

Al centro di Loro 1 ci sono “Loro”, per l’appunto. Il (sotto)mondo viziato e imbarbarito della società contemporanea. Creata a immagine e somiglianza di Lui, forse; ma è davvero così? E chi è Lui? Come l’Innominato dei Promessi Sposi si aggira invisibile come un fantasma, appena accennato; perché Lui è Loro, così come Noi siamo Lui. Creati a immagine e somiglianza di un uomo di potere che intreccia i suoi affari con la politica, nella volontà (sincera) e nel desiderio di essere amato. Lui è racchiuso tutto in quelle parole del teaser.

Cosa succede in Italia tra il 2006 e il 2010? Chi sono tutte quelle ragazze che ballano succinte e provocatrici? Da chi è composto quel marasma di folla che circonda un uomo troppo misterioso per essere svelato in ogni suo particolare? La trama di Loro 1 è il primo pezzo di una storia italiana che tutti conosciamo. Condita e farcita di simboli e di immagini sorrentiniane che pongono al centro il Cavaliere, ma anche l’Uomo Silvio Berlusconi.

Loro 1: il cast del film di Paolo Sorrentino

Il film è diretto da Paolo Sorrentino (Il Divo, La Grande Bellezza); anche sceneggiatore assieme al fidato Umberto Contarello (autore degli script di Marrakech Express e This Must Be The Place, tra gli altri). Nel cast artistico troviamo invece il sempiterno Toni Servillo (Le conseguenze dell’amore, Gomorra) nei panni del Cavaliere. Elena Sofia Ricci (Ex, L’amore rubato) interpreta il ruolo di Veronica Lario. Quindi troviamo anche Riccardo Scamarcio (Pasolini, Pericle il Nero); Kasia Smutniak (From Paris with Love, Perfetti Sconosciuti); Euridice Axen (Le tre rose di Eva, Scomparsa); Fabrizio Bentivoglio (Puerto Escondido, L’amico di famiglia). All’appello non mancano neppure Anna Bonaiuto, Ricky Memphis e Ugo Pagliai nei panni di Mike Bongiorno.

Loro 1: i trailer del film

Ecco il primo teaser trailer di Loro 1, in uscita nelle sale oggi, martedì 24 aprile 2018.

Ed ecco il secondo trailer del film.

