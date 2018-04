Concorso docenti 2018: elenchi commissari, Miur ha pubblicato i nomi.

Sul sito del Miur è possibile visualizzare gli elenchi dei nomi dei presidenti e dei commissari in servizio e a riposo relativi al concorso docenti 2018. Nel comunicato si legge che sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado; nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, distinti tra presidenti e commissari. La distinzione è anche tra il personale in servizio e collocato a riposo.

Concorso docenti 2018: ultime notizie

Il concorso docenti 2018 è infatti in via di definizione, con molti candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione. Tuttavia, in alcune Regioni il numero delle partecipazioni è stato esiguo. E ciò ha comportato la riapertura delle candidature. In altre Regioni, invece, le candidature sono state chiuse. E sui siti dell’USR, così come sul sito istituzionale del Miur, sono sgià stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici. E’ il caso, ad esempio, di Calabria e Sicilia.

Concorso docenti 2018: come visualizzare gli elenchi

Per visualizzare gli elenchi dei commissari, bisogna recarsi sull’apposito sito del Miur. Nella pagina riservata al concorso docenti 2018. Qui si troverà un documento allegato, denominato “Prot9135_18” in formato .zip. Cliccandoci sopra scaricheremo l’allegato, disponibile dalla giornata di ieri, lunedì 23 aprile 2018. Quindi potremmo aprirlo servendoci dell’apposito programma.

Aprendo l’allegato scaricato, troviamo 5 documenti. Il primo è la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Miur, che rende nota la pubblicazione degli elenchi. Quindi, passiamo agli altri 4 allegati. Gli elenchi sono in tutto 4. Quello dei presidenti in servizio e a riposo, e quello dei commissari in servizio e a riposo. Cliccandoci sopra, potremo visualizzare i pdf dei nomi inseriti in elenco; con tanto di procedura concorsuale, incarico e posizione giuridica.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK