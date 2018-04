Questo nostro amore 80: anticipazioni stasera e trama ultima puntata

La fiction che vede come protagonisti Neri Marcoré e Anna Valle, ambientata nell’industrializzata Torino di inizio anni ’80, volge al termine. Ad attenderci, gli ultimi due appuntamenti, con la quinta e sesta puntata, ricchi di colpi di scena.

La serie ha avuto, rispetto alle prime due stagioni, un vero e proprio calo fisiologico di ascolti; risultato che farebbe escludere l’ipotesi che ne sarà realizzata una quarta. I 3,3 milioni di spettatori, con uno share del 14%, vanno dunque ben al di sotto delle aspettative dei produttori.

Questo nostro amore 80: ultime due puntate

Il finale della terza stagione, come preannunciato, sarà alternativo, ricco di colpi di scena e privo di lieto fine. Questo è quanto preannunciato dalle anticipazioni di quinta e sesta puntata che si terranno rispettivamente questa sera 24 aprile e martedì 1 maggio.

Nelle puntate precedenti avevamo lasciato Vittorio alle prese con il recupero del rapporto con Anna, la sua ex compagna della quale è ancora innamorato. Quest’ultima, però, è decisa a sposare Ettore e ha già cominciato a preparare i documenti necessari.

Anticipazioni e trama del 17 aprile

Benedetta, la loro figlia, partirà per Londra insieme a Fabrizio, il suo collega fotografo con il quale si era trasferita a Milano in precedenza. Bernardo, venuto a conoscenza del suo viaggio in Inghilterra, la raggiungerà a Milano per chiederle spiegazioni. Qui scoprirà che tra Benedetta e Frabrizio è nata una relazione amorosa. La gelosia e la rabbia lo acciecheranno, procurandogli un grave incidente d’auto, dal quale non uscirà illeso.

Questo nostro amore 80: un tragico epilogo

La sesta ed ultima puntata, finale di stagione, riserverà qualche triste sorpresa. Saremo in attesa di scoprire se Bernardo riuscirà a sopravvivere in seguito al tremendo incidente subito.

Scopriremo, dopo tanto tempo, se Vittorio riuscirà a riappacificarsi con Anna o se, quest’ultima, finirà per convogliare a nozze con Ettore.

Per rivedere l’intera serie in streaming, basta recarsi sul sito ufficiale RaiPaly e cliccare sulla pagina dedicata a Questo nostro amore 80, ricca inoltre di contenuti extra, interviste e curiosità.

