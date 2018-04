Calendario Serie A: tra Juve e Napoli, sprint più agile per i partenopei. Tutto ancora in gioco per le compagini di Allegri e Sarri. Si decide in 360 minuti.

Fino a due settimane fa nessuno lo avrebbe mai detto. La Juventus aveva non solo ripreso il Napoli, ma allontanato prima di 4 punti e poi di 6. Sembravano essersi concluse le speranze dei partenopei che invece, dopo un piccolo passo falso della Juve contro il Crotone, hanno accorciato le distanze con la zuccata vincente di Koulibaly nello scontro diretto a Torino. Adesso c’è un solo punto tra la Vecchia Signora e il Napoli, spinto dai suoi tifosi in testa. A poche partite dalla fine la Juventus è ancora prima ma con due trasferte molto difficili.

Calendario Serie A: Lo sprint finale

I bianconeri giocheranno la prossima partita a San Siro (Sabato 28 Aprile) in casa dell’Inter, in piena corsa per un posto in Champions. Il Napoli invece giocherà il giorno dopo contro la Fiorentina, all’Artemio Franchi. Viola che cerca un insperato posto in Europa. Massima difficoltà per la Juventus, partita che potrebbe rivelarsi quasi decisiva per la vittoria finale. Dopo questo grande scoglio, la Juventus affronterà il Bologna allo Stadium e il Napoli andrà a Torino per i 3 punti che alimenterebbero il sogno vittoria. Anche qui la Juventus giocherà nell’anticipo del Sabato sera.

Dallo scudetto alla salvezza, il campionato più combattuto. Si decide in 360 minuti

Le ultime due partite invece verranno giocate in contemporanea e vedranno Juventus e Napoli affrontare la Roma all’Olimpico e la Sampdoria al San Paolo. Per la squadra di Allegri due trasferte delicatissime e soprattutto fondamentali per blindare il settimo scudetto. Ultimo match, sempre in contemporanea, vedrà Juventus-Hellas e Napoli-Crotone. Per la Juventus c’è anche un altro ostacolo, la finale di Coppa Italia contro il Milan che toglierà energie e tempo, ma comunque importante per consolidare lo strapotere bianconero in Italia.

Calendario Serie A, 12 punti decisivi: Chi la spunterà?

Ora è tutto nelle mani delle due squadre, per Allegri è vietato sbagliare, ancora. Per il Napoli continua l’inseguimento a perdifiato. In caso di parità di punti (difficile ma nel calcio tutto può succedere) le due squadre sarebbero in perfetta parità, avendo vinto una partita per parte con il risultato di 0-1. Si ricorrerebbe allora alla differenza reti che in questo momento vede la Juventus vincente a +58 contro i +48 del Napoli. Nulla è quindi ancora deciso e con un solo errore si dice addio ad un’intera stagione.