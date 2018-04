Udinese, cambio in panchina: Via Massimo Oddo, arriva Igor Tudor

La panchina di Oddo era a già rischio da diverse settimane, ma è stata la sconfitta del Crotone a far crollare le sue speranze di rimanere a Udine per continuare a lottare, insieme alla squadra, per la salvezza. La squadra friulana infatti era reduce da 5 sconfitte consecutive (contro Fiorentina, Lazio, Cagliari, Napoli e Crotone), ma è stata l’ultima partita, persa 1-2 in casa e in rimonta, contro il Crotone valida per la salvezza a far correre ai ripari la società bianconera. Ad approdare sulla panchina è Igor Tudor, ex difensore croato della Juve, che firmato un contratto fino al 2019. Sarà suo il compito di condurre l’Udinese alla salvezza e nella prossima stagione. Si tratta della sua prima esperienza da mister in Italia, dopo aver già allenato Hajduk Spalato, Paok, Karabükspor e Galatasaray.

Udinese: le scelte sfumate

Erano diverse le scelte per il nuovo nome sulla panchina, a partire da Delneri e Stramaccioni, fino ad arrivare a Guidolin (un grandissimo ex che ha fatto e dato tanto) e Reja. Alla fine la scelta di ingaggiare il giovane croato e dar fiducia ad un giovane, dimostratosi immediatamente disponibile. Una volta arrivato in Friuli, è stato subito accolto da Giampaolo Pozzo (proprietario del Club).

L’addio di Oddo

Sembra strano questo addio, forse troppo prematuro. Appena arrivato, Oddo ha saputo dare brio e lustro alla squadra conquistando diverse vittorie consecutive (striscia positiva di 5 vittorie nel mese di Dicembre) e portando l’Udinese nella zona neutra e quasi calda della classifica (vicino alle posizioni di Europa League). Vivendo il massimo periodo di forma della squadra, Oddo aveva raccolto anche consensi dalla tifoserie, sempre grande sostenitrice del Club. Poi qualcosa è andato storto e la squadra ha iniziato a perdere colpi e, soprattutto, punti. Massimo Oddo, dopo il suo esonero, su instagram saluta e ringrazia tifosi e società per la fiducia, la professionalità, il calore e per averlo sostenuto in ogni momento, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà. Adesso sarà il nuovo volto a dar la spinta finale per la salvezza aritmetica.