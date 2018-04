Classifica Serie A senza Var, ecco come sarebbe andata

Questo campionato italiano è stato segnato da una grande novità, la VAR, strumento utilizzato per facilitare le decisioni degli arbitri su azioni confuse, per assegnare o annullare una rete oppure segnalare e smentire un presunto fuorigioco. Ma non sempre questo ausilio è stato positivo, spesso si può dire che sia stato un’arma a doppio taglio, per l’utilizzo sbagliato, per i cosiddetti “silent check”, oppure per il semplice inutilizzo da parte di arbitri che non hanno sentito il bisogno di fare ricorso a questo aiuto in più, spesso sbagliando decisione.

La classifica Serie A con la Var…

Con l’utilizzo di questo nuovo strumento è utile confrontare la classifica reale (aggiornata alla 34esima giornata) e quella che sarebbe la classifica senza ausilio della Var. Ecco qui sotto elencata la classifica reale:

Juventus punti 85, Napoli 84, Roma 67, Lazio 67, Inter 66, Atalanta 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 51, Torino 47, Genoa 41, Bologna 38, Sassuolo 37, Udinese 33, Cagliari 33, Chievo 31, Crotone 31, Spal 29, Verona 25, Benevento 17.

E la classifica Serie A senza var

Juventus punti 87, Napoli 82, Roma 72, Lazio 70, Inter 65, Atalanta 58, Torino 52, Milan 50, Sampdoria 50, Fiorentina 45, Genoa 41, Bologna 38, Chievo 35, Sassuolo 36, Udinese 31, Cagliari 32, Spal 30, Crotone 29, Verona 24, Benevento 19.

Tirando le somme, ci si rende conto dell’utilizzo sbagliato della var, che ha danneggiato in modo molto pesante squadre come Roma (avrebbe 5 punti in più), Torino (5 punti in più), Chievo (4 punti in più) e favorendo alcuni club come Fiorentina (avrebbe 6 punti in meno) e Milan (4 punti in meno).

Probabilmente anche la lotta scudetto non avrebbe più nulla da dire se ci si affidasse alla classifica senza var, dove la Juventus sarebbe a 5 lunghezze dal Napoli, con 87 e 82 punti (in realtà possiedono 85 e 84 punti). Gran parte delle colpe vengono quindi attribuite agli arbitri e ai loro assistenti che dovrebbero avvantaggiare il prosieguo della partita nel miglior modo possibile e senza irregolarità eliminando, ed anzi risolvendo, gli episodi dubbi.

La classifica senza VAR viene ripresa parzialmente dal portale calciomercato.it e aggiornata all’ultimo match di campionato Genoa-Verona (3-1)