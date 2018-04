Liga spagnola, 34a giornata: pari di Atletico e Valencia, saluta anche il Las Palmas

Turno corto per la 34a giornata di Liga spagnola, complice la finale di Copa del Rey disputata sabato scorso da Siviglia e Barcellona che ha visto dunque i rinvii delle rispettive sfide di campionato contro Real Madrid e Villarreal.

L’Atletico continua a non vincere: col Betis termina a reti bianche e il Valencia non ne approfitta andando ad impattare in casa del Celta Vigo.

Terza vittoria consecutiva per il Getafe che sbanca Eibar e supera il Girona in classifica, a sua volta sconfitto in casa nel derby catalano contro l’Espanyol.

Liga spagnola, 34a giornata: orgoglio Malaga, il Depor appeso ad un filo

Moto d’orgoglio per il Malaga retrocesso solo qualche giorno fa che in casa ha la meglio della Real Sociedad, giustiziera dell’Atletico nel turno infrasettimanale.

La sconfitta in casa contro l’Alaves ha sentenziato la retrocessione matematica del Las Palmas, mai veramente in corsa per la salvezza questa stagione. Baschi salvi matematicamente.

La vittoria del Levante nel monday night a casa Bilbao lascia il Deportivo, reduce dal pareggio di Leganés, appeso ad un filo: a quattro giornate dalla fine i valenciani hanno infatti ben nove punti di vantaggio sui galiziani, impegnati nel prossimo turno contro il Barcellona.

Leggi anche: Diretta Siviglia-Barcellona: streaming, highlights e risultato finale (0-5)

Liga spagnola, 34a giornata: tutti i risultati

Ath.Bilbao-Levante 1-3

Atl.Madrid-Betis 0-0

Las Palmas-Alaves 0-4

Malaga-R.Sociedad 2-0

Girona-Espanyol 0-2

C.Vigo-Valencia 1-1

Eibar-Getafe 0-1

Leganés-Deportivo 0-0

Siviglia-R.Madrid rinviata

Barcellona-Villarreal rinviata

Liga spagnola, 34a giornata: la classifica aggiornata

Barcellona* 83; Atletico Madrid 72; Real Madrid* 68; Valencia 66; Betis 56; Villarreal* 51; Siviglia*, Getafe 48; Girona 47; Celta Vigo 45; Real Sociedad, Eibar 43; Alaves 41; Athletic Bilbao, Leganés 40; Espanyol 39; Levante 37; Deportivo La Coruña 28; Las Palmas 21; Malaga 20

* una partita in meno

Liga spagnola, 34a giornata: la classifica marcatori

Lionel Messi (Barcellona) 29 reti

Cristiano Ronaldo (R.Madrid) 24 reti

Luis Suarez (Barcellona) 23 reti

Iago Aspas (C.Vigo) 20 reti

Antoine Griezmann (Atl.Madrid) 19 reti

Cristhian Stuani (Girona) 18 reti

Rodrigo (Valencia) 16 reti

Maxi Gomez (C.Vigo), Gerard Moreno (Espanyol), Willian Jose (R.Sociedad) 14 reti

Carlos Bacca (Villarreal), Santi Mina, Simone Zaza (Valencia), Angel (Getafe) 12 reti

Gareth Bale (R.Madrid), Sergio Leon (Betis), Portu (Girona) 11 reti

Mikel Oyarzabal (R.Sociedad) 10 reti

Liga spagnola, 34a giornata: il prossimo turno

Levante-Siviglia

Espanyol-Las Palmas

R.Sociedad-Ath.Bilbao

R.Madrid-Leganés

Villarreal-C.Vigo

Getafe-Girona

Alaves-Atl.Madrid

Valencia-Eibar

Deportivo-Barcellona

Betis-Malaga

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK , TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER