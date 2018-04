Diretta Siviglia-Barcellona: streaming, highlights e risultato finale (0-5)

Diretta Siviglia-Barcellona: il commento finale

Trionfo senza storie del Barcellona, che gioca la più bella partita stagionale.

Il Siviglia di Montella non è mai sceso in campo veramente, affondando sotto i colpi degli avversari.

Primo titolo sulla panchina blaugrana per Valverde, che riscatta in parte la defiance di Roma.

Man of the match Don Andres Iniesta.

E’ tutto, grazie a chi ci ha seguito. Buon proseguimento di serata!

Diretta Siviglia-Barcellona: la cronaca del secondo tempo

90′ FINISCE QUI, NON C’E’ RECUPERO! IL BARCELLONA VINCE PER LA TRENTESIMA VOLTA NELLA STORIA LA COPA DEL REY. IL SIVIGLIA VIENE SCHIANTATO PER 0-5

90′ Bella l’immagine della commozione di Iniesta in panchina

88′ STANDING OVATION PER INIESTA, PROBABILMENTE ALLA SUA ULTIMA FINALE, CHE LASCIA SPAZIO A L’EX SEVILLISTA DENIS SUAREZ. CAMBI FINITI ANCHE TRA I CATALANI

86′ ULTIMO CAMBIO PER IL SIVIGLIA: DENTRO NOLITO, FUORI VAZQUEZ

85′ Soli cinque minuti al termine, vediamo se verrà concesso recupero

84′ Layun! Mancino dalla distanza dell’ex atalantino appena entrato, palla tra le braccia di Cillessen

82′ SECONDO CAMBIO PER ENTRAMBE: NEL SIVIGLIA ESCE SANABRIA ED ENTRA LAYUN. NEL BARCELLONA FUORI UN OTTIMO COUTINHO PER DEMBELE’

81′ Ancora Barcellona! Azione confusa conclusa da un mancino a giro di Suarez parato senza difficoltà da Soria

80′ Ci prova anche Jesus Navas da posizione defilata, blocca Cillessen

79′ Prova a guadagnare campo il Siviglia, anche se si aspetta solo il fischio finale

77′ Ancora Sarabia! Stavolta dalla distanza, para Cillessen

76′ PRIMO CAMBIO PER VALVERDE: FUORI IL NEO AMMONITO BUSQUETS, DENTRO PAULINHO

75′ SARABIA! Colpo di testa respinto sulla linea da Pique

74′ Si accende una mischia a causa di un fallo di Busquets su Vazquez: ammoniti entrambi da Gil Manzano

72′ Altro fuorigioco inesistente fischiato contro i giocatori del Barcellona

70′ Mancava solo lui alla festa. Soria è spiazzato e il Barça fa cinquina

70′ GOOOOL MANITA BARCELLONA! COUTINHO!

69′ ANNULLATO IL 0-5 DI COUTINHO PERCHE’ L’ARBITRO AVEVA GIA’ FISCHIATO RIGORE IN FAVORE DEI BLAUGRANA

67′ Altra triangolazione tra Iniesta e Messi, il pallone finisce fuori ma l’arbitro non da il corner. Ammonito Don Andres Iniesta che lamentava un fallo subito nell’azione

64′ SANDRO! Assolo dell’ex Malaga che si fa però ipnotizzare da Cillessen. E’ stata la miglior occasione fin qui del Siviglia in tutto il match

63′ BUSQUETS! Tiro col destro dal limite sinistro dell’area che si spegne di poco a lato alla sinistra di Soria. C’era però una deviazione di un giocatore sevillista, palla in angolo

61′ Il Barcellona ormai gioca sul velluto, il Siviglia è sparito dal campo

56′ BARCELLONA AD UN PASSO DAL POKERISSIMO! Suarez impegna Soria di testa, col portiere che si fa sfuggire il pallone non ne approfitta Umtiti sulla ribattuta

53′ Avevamo appena detto dei ritmi bassi dei blaugrana ma ciò non gli impedisce di trovare per la quarta volta in poco più di cinquanta minuti la via della rete. Uno-due con Messi, ingresso in area, Soria aggirato epalla in rete da posizione defilata

53′ NON C’E’ PARTITA! 0-4! STAVOLTA TOCCA AD INIESTA

52′ Il Barcellona, forte del triplo vantaggio, in questo inizio di ripresa non ha ancora aumentato i propri ritmi

50′ Vazquez! Stop e tiro col mancino dell’ex Palermo murato dai centrali catalani

49′ Il Siviglia sembra essere sceso in campo con un piglio migliore rispetto al primo tempo

46′ MONTELLA CAMBIA MA NON SI SBILANCIA: FUORI CORREA, DENTRO SANDRO RAMIREZ, CANTERANO PROPRIO DEL BARCELLONA

46′ RICOMINCIA IL MATCH. RICORDIAMO CHE IL BARCELLONA CONDUCE 0-3 PER EFFETTO DELLE RETI MESSE A SEGNO DA SUAREZ (DOPPIETTA) E MESSI

Diretta Siviglia-Barcellona: il commento del primo tempo

Un monologo blaugrana questa prima frazione di finale. Il Barcellona conduce esprimendo un gioco fantastico contro un Siviglia che non è praticamente mai riuscito a reagire.

Vedremo se Montella cambierà qualcosa o se ha ormai letteralmente gettato la spugna.

A tra poco per la ripresa!

Diretta Siviglia-Barcellona: la cronaca del primo tempo

45′ NON C’E’ RECUPERO, SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI PER L’INTERVALLO. 0-3 BARCELLONA LO SCORE FIN QUI

44′ Rischia la doppia ammonizione Mercado a causa dell’ennesimo fallo su Suarez, con il quale ha ingaggiato un duello dall’inizio della partita

42′ Ammutolito completamente il lato sevillista dello stadio

40′ Uno due velocissimo tra Messi e Suarez che taglia la difesa, riceve palla e scarica ancora una volta alle spalle di un incolpevole Soria. Partita che sembra davvero chiusa in solo 40 minuti

40′ GOOOOOOL! ANCORA BARCELLONA, ANCORA SUAREZ!

38′ Siviglia in bambola. Ammonito Escudero per aver steso a centrocampo Messi lanciato verso la porta

37′ Bel filtrante di Correa per Sarabia che viene anticipato però dal rinvio coi piedi di Cillessen

35′ SUAREZ! Tiro da posizione difficilissima sbrogliato in corner da Soria con le gambe

34′ E’ Mercado il primo ammonito del match, dopo aver bloccato Suarez che lo aveva superato

33′ Messi viene fermato in posizione di fuorigioco lanciato verso la porta in solitaria ed anche in questo caso sembrava regolare l’offensiva blaugrana

32′ Dialogo Iniesta-Alba, quest’ultimo vince un contrasto dentro l’area e col tacco serve Messi che da posizione ravvicinata non sbaglia. Siviglia nell’oblio, è 0-2

32′ RADDOPPIO BARCELLONA! MESSI! MA CHE AZIONE!

31′ Vazquez! gira di testa verso la porta su cross del solito Navas ma non crea particolari problemi a Cillessen

29′ INCROCIO DI INIESTA! Il numero 8 riceve da Suarez e dal limite scaglia un mancino che si stampa vicino all’incrocio dei pali alla sinistra di Soria

27′ Grande suggerimento di Iniesta per Messi dopo una gran bella manovra, ma l’argentino non ci arriva

24′ SIVIGLIA AD UN PASSO DAL GOL! Bel suggerimento rasoterra dalla destra di Navas ma al centro non tocca nessuno e la palla, di conseguenza, scorre sul fondo

23′ Appare particolarmente intimorita nella propria metà campo la squadra di Montella; il vantaggio del Barcellona mentalmente sembra aver segnato la retroguardia dei biancorossi

21′ Muriel colpisce di testa su bel cross di Sarabia ma la palla, dopo essersi alzata a campanile, finisce tra le braccia di Cillessen

20′ Soli venti minuti dall’inizio ma ritmi già notevolmente alti

18′ Apertura di Vazquez per Correa che completamente solo cicca malamente la conclusione, palla sul fondo. Primi segnali di reazione del Siviglia

17′ Nell’azione del gol assolutamente da rivedere la difesa di Montella, andata completamente a vuoto

14′ Lancio lunghissimo di Cillessen, difesa del Siviglia impreparata, Coutinho arpiona il pallone, si invola verso la porta servendo il “pistolero” che insacca a porta vuota

14′ GOOOOOL BARCELLONA! SUAREZ SBLOCCA LA FINALE!

12′ Ancora Soria! Cross dalla destra di Messi con Soria che con i pugni anticipa l’accorrente Coutinho

11′ Il Barcellona alza costantemente in pressing, il Siviglia non sembra trovare via d’uscita

9′ MIRACOLO DI SORIA! Messi calcia una punizione meravigliosa e il portiere vola a levare il pallone dall’incrocio

8′ Erroraccio in disimpegno del Siviglia, Escudero stende Suarez: punizione per il Barça

7′ Mancino da lontano di Iniesta deviato in angolo dalla difesa sevillana

6′ Colto in fuorigioco Suarez ma la sua posizione sembrava regolare. Soria aveva comunque spazzato in uscita

5′ Intensa la fase di studio in questi primi minuti, il Barcellona prova già a prendere in mano il pallino del gioco

3′ Atmosfera bellissima al Metropolitano, addobbato a festa in occasione della sua prima finale ospitata

1′ RUEDA EL BALON SOBRE EL CESPED! E’ COMINCIATA LA FINALE!

21:27 Inno spagnolo in corso. C’è anche il Re di Spagna, come di consueto, ad assistere al match

21:26 Ci siamo, le squadre sono sul terreno di gioco. Mancai ormai pochissimo al fischio d’inizio

Diretta Siviglia-Barcellona: le formazioni ufficiali

SIVIGLIA (4-2-3-1): SORIA; JESUS NAVAS, MERCADO, LENGLET, ESCUDERO; NZONZI, BANEGA; SARABIA, VAZQUEZ, CORREA; MURIEL

ALL: MONTELLA

BARCELLONA (4-4-2): CILESSEN; SERGI ROBERTO, UMTITI, PIQUE, JORDI ALBA; COUTINHO, RAKITIC, BUSQUETS, INIESTA; MESSI, SUAREZ

ALL: VALVERDE

Diretta Siviglia-Barcellona: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta streaming di Siviglia-Barcellona, match valido per la finale di Copa del Rey che di disputerà allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid, casa dell’Atletico.

Il Siviglia vuole vivere una notte magica e tornare ad alzare quel trofeo vinto ad oggi sole 5 volte, l’ultima delle quali nel 2010 contro l’Atletico Madrid.

Montella ha però bisogno di un’autentica impresa per uscire trionfatore del match, anche se qualche settimana fa nel capoluogo andaluso andò vicinissimo a conquistare la vittoria contro Messi e compagni, venendo rimonato solamente negli ultimi due minuti prima del novantesimo.

Il Barcellona deve invece definitivamente mettersi alle spalle l’uscita dall’Europa per mano della Roma e non sembra esserci modo migliore di farlo come alzare un trofeo.

In caso di vittoria sarebbe la 30a Copa del Rey per loro, un record assoluto. Inoltre sarebbe la quarta consecutiva.

Valverde schiererà per questo match l’artiglieria pesante, non rinunciando proprio a nessuno. Per il tecnico sarebbe il primo trofeo sulla panchina blaugrana, a cui fra qualche giorno farà sicuramente seguito la vittoria della Liga, visto il fortissimo distacco sulle inseguitrici in classifica.

Il “Wanda Metropolitano” si prepara ad ospitare la sua prima finale della storia: lo stadio di proprietà dell’Atletico è stato scelto come sede della finale qualche mese fa ed inoltre ospiterà tra un anno la finale di Champions League 2018/2019

L’arbitro dell’incontro sarà il signor Jesus Gil Manzano.