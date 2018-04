Franny: trama, cast e recensione del film in onda stasera su Rai 3

È Franny il film scelto per andare in onda questa sera su Rai 3. La pellicola diretta da Andrew Renzi sarà trasmessa infatti in prima serata. Un film del genere drammatico del 2015 che tra i suoi protagonisti ha l’immenso Richard Gere. Andiamo a scoprire insieme la trama, il cast, le curiosità e il parere della critica.

Franny: cast e parere della critica

Come abbiamo già accennato la regia è quella di Andrew Renzi che tra l’altro debutta proprio con questa pellicola. Alla regia si aggiunge la sceneggiatura di cui il giovane è l’autore, la f0tografia invece viene affidata a Joe Anderson mentre le musiche a Danny Bensi e Saunder Jurriaans. Il film inoltre è stato presentato al Tribeca Film Festival. Il successo al box office non è stato granché anzi potremmo quasi dire che è stato un flop con circa 2 milioni di dollari di incassi totali. Tuttavia la pellicola offre un cast niente male con Richard Gere a cui si aggiunge Dakota Fanning, Theo James e Clarke Peters. Numerosi siti di recensioni tra i quali Mymovies non hanno fatto una vera e propria recensione del film dato che sono stati anche pochi gli utenti che lo hanno visto. Ciononostante sia IMDb sia Comingsoon.it lo hanno valutato rispettivamente 5,1/10 e 66/100.

Franny: la trama del film

Franny sopravvive per miracolo ad un incidente mortale che porta via la vita ai suoi amici più cari. Attraverso i soldi e la morfina cerca di superare i dolori fisici e i sensi di colpa. Dopo 5 anni da quel brutto incidente incontra Olivia la figlia dei suoi amici tragicamente scomparsi. Olivia è sposata con Luke ed è in attesa di un bambino. Franny vede nella coppia l’opportunità per riscattarsi, offre loro quindi del denaro, lavoro, una casa ma allo stesso tempo questo atteggiamento finirà per essere percepito come invasivo. Franny entrerà con una certa prepotenza nei tempi e negli spazi della giovane coppia. Tormentato dal rimorso Franny, disperato, vuole a tutti i costi aiutare Olivia quasi a volerla risarcire della sfortunata perdita.

Francesco Somma

