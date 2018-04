Roma-Chievo: probabili formazioni e quote della partita.

La 35esima partita di campionato si aprirà con la sfida tra Roma e Chievo, si giocherà all’Olimpico alle ore 18:00. Nonostante il match possa sembrare di facile gestione per i giallorossi, bisogna anche considerare l’importante impegno nel ritorno di Champions contro il Liverpool (ancora più importante dopo il risultato di 5-2 dell’andata). Un altro fattore può essere quello emotivo che ha visto i capitolini passare dall’impresa contro gli extraterrestri del Barcellona al tracollo di Anfield dove lo stesso Salah (grande ex) ha sepolto la Roma con 2 gol e 2 assist. Gli 11 di Maran potrebbero quindi sfruttare al meglio il momento.

Roma-Chievo: le probabili formazioni

In vista della sfida, per Di Francesco è quasi d’obbligo il turnover, c’è necessità di giocatori freschi che possano blindare il terzo posto. Dzeko potrebbe riposare e a centrocampo si leggono i nomi di Gonalons e Pellegrini. In difesa Bruno Peres al posto di Florenzi. Per quanto riguarda il Chievo, confermato l’11 titolare con Giaccherini come esterno, Inglese la solita prima punta con Pucciarelli invece di Birsa.

Probabile formazione Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres-Manolas-Fazio-Pellegrini; Strootman-Gonalons-Pellegrini; Perotti-Schick-Under. Allentore: Di Francesco

Probabile formazione Chievo (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore-Tomovic-Bani-Jaroszynski; Giaccherini-Castro, Radovanovic-Hetemaj; Pucciarelli-Inglese. Allentore: Maran

Le quote della partita di Roma-Chievo

La Roma è sicuramente favorita, le quote infatti evidenziano la differenza delle forze in campo: l’1 è quotato a 1,30 euro; l’X a quota 5,00 euro e addirittura il 2 del Chievo a quota 10,00. La vittoria della Roma quindi sembra scontata, a meno che non si pensi a risultati esatti o combo (scommesse multiple) come ad esempio l’1 + No Gol a 2,00 euro oppure l’1 + Gol a 3,10 euro. I risultati esatti invece sono un po’ più incerti, come ad esempio i 7,25 euro del 3-0 Roma. Ultima alternativa, vista anche la buona resistenza dei gialloblu nel contenere l’avversario, sarebbe giocare il risultato parziale a fine primo tempo, puntando ad un pareggio quotato 2,40 euro.