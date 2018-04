La mafia uccide solo d’estate 2: cast e anticipazioni della serie

Questa sera, 26 aprile, via alla tanto attesa seconda stagione della serie La mafia uccide solo d’estate, ispirata all’omonimo film diretto da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

La mafia uccide solo d’estate 2: cast e personaggi

Dopo il grande successo della prima serie, anche la seconda vedrà tra i protagonisti Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna, Valentina D’Agostino e Nino Frassica. La voce narrante, quella di Pif, si farà largo all’interno del racconto, ambientato nella Palermo di fine anni Settanta. Le vicende di una famgilia, intrecciata con la situazione politica e sociale dell’epoca, avvenimenti storici visti con gli occhi innocenti di un bambino.

Il lato oscuro della Mafia si intreccia con le canzoni e la moda di quegli anni, con le amicizie sincere e i primi amori; con la voglia follia di evadere dal triste contesto in cui un gruppo di adolescenti è costretto a vivere.

La mafia uccide solo d’estate 2: dove eravamo rimasti e anticipazioni

La prima stagione della fiction si era conclusa con una testiominanza che avrebbe cambiato per sempre la vita della famiglia Giammaresi. Lorenzo riceve numerose minacce dalla Mafia per aver assistito in prima persona all‘omicidio di Boris Giuliano. Il piccolo Salvatore, coraggioso e forte come suo padre, decide di restare in Sicilia insieme alla sua famiglia.

Il Commissario Montalbano: trama di lunedì 23 aprile

Dal canto suo, Lorenzo prova a convincere moglie e figli a trasferirsi al Nord, temendo una ritorsione mafiosa in seguito alla causa in Tribunale. La sua famiglia, però, decide di rimanere in Sicilia, consapevole di ciò che ne potrebbe conseguire.

Sua moglie, Pia, inizierà a lavorare in una scuola e i suoi figli, Salvatore e Angela, crescendo cominceranno ad inseguire i propri ideali e a conquistare, rispettivamente, l’amore di Alice e Marco.

Nel frattempo, un enorme segreto metterà a dura prova il duraturo rapporto tra Lorenzo e Pia.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK