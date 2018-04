Europa League: preview, quote e pronostico di Arsenal-Atletico Madrid

Alle 21:05 di stasera all’ “Emirates Stadium” di Londra si giocherà l’andata della semifinale di Europa League fra Arsenal e Atletico Madrid.

Alla vigilia erano date entrambe come favorite alla vittoria finale della competizione, tant’è che questa sfida è considerata la più classica delle finali anticipate.

Sarà inoltre una sfida dal sapore amarcord: si troveranno infatti contro Arsène Wenger e Fernando Torres.

Entrambi hanno annunciato il loro addio a fine stagione alle loro rispettive squadre delle quali son diventati leggende, ed entrambi hanno grandi motivazioni per provare a vincere questa coppa.

Europa League: come arriva l’Arsenal

I gunners hanno l’Europa League come ultima spiaggia per salvare un’altra annata storta.

In Premier infatti è ormai praticamente certo il loro piazzamento fuori dai posti per la Champions League, competizione che potrebbero raggiungere solo vincendo questo trofeo.

Wenger per questa sfida dovrà fare a meno di Mkhitaryan infortunato e Aubameyang che non può giocare in questa competizione.

L’attacco sarà guidato da Lacazette, molto vicino al trasferimento proprio all’Atletico un anno fa.

Europa League: come arriva l’Atletico Madrid

Come per i londinesi, anche per l’Atletico questa coppa rappresenta l’ultimo obiettivo stagionale.

La rosa corta ed i tanti impegni ravvicinati hanno fatto rallentare i madrileni nelle ultime uscite: i colchoneros sono infatti reduci da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due di Liga.

Simeone recupera Diego Costa in extremis, ma l’ex Chelsea non dovrebbe partire dal 1’: sarà Gameiro ad affiancare Griezmann in attacco.

Europa League: le probabili formazioni di Arsenal-Atletico Madrid

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Wilshere, Ozil, Welbeck; Lacazette

All: Wenger

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas; Correa, Thomas, Saul, Koke; Griezmann, Gameiro

All: Simeone

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)

Europa League: quote e pronostico della partita

Si prospetta una doppia sfida all’insegna dell’equilibrio fra due squadre molto diverse per stile di gioco.

L’Arsenal punta al gioco offensivo veloce e tecnico, l’Atletico preferisce organizzazione tattica e difensiva.

Il fattore campo potrebbe risultare decisivo per la qualificazione alla finale di Lione.

Vi proponiamo di seguito le quote di alcuni bookmakers:

bet365: Arsenal 2.60 Pareggio 3.25 Atletico Madrid 3.00

bwin: Arsenal 2.60 Pareggio 3.25 Atletico Madrid 2.80

William Hill: Arsenal 2.50 Pareggio Pareggio 3.10 Atletico Madrid 3.00

