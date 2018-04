La confessione di un marito: trama e cast completo del giallo su Rete 4

Tempo di gialli su Rete 4, il film in programma per questa sera è infatti La confessione di un marito. La pellicola drammatica diretta da Michelle Mower andrà in onda in prima serata. Andiamo a vedere insieme la trama, il cast e il parere della critica sulla pellicola.

La confessione di un marito: cast e giudizio della critica

Il film non gode di una particolare notorietà, tra i siti che di solito valutano le pellicole, solo IMDb si è espresso con un più che positivo 6,4/10. Forse l’audience non proprio elevata e la scarsità di recensioni è data anche da un cast composto da nomi nuovi o poco conosciuti. Nel cast troviamo: JR Bourne, Allie Gonino, Tara Spencer-Nairn, Tori Barban, Demi Oliver, Bill Lake, Stephanie La Rochelle, Glenn Cashin e Allison Graham.

La confessione di un marito: la trama e le curiosità sulla pellicola

Il film racconta la storia di Evan Tanner, pastore all’apice della sua carriera che a causa di una serie sfortunata di eventi viene messo in crisi. Il pastore e la sua famiglia vivono momenti difficili, Jamie, sua nipote, trasferitasi da lui dopo il suicidio della madre, viene arrestata per la seconda volta. Bill, capo di Evan, sottopone al pastore un contratto di lavoro duro e inaccettabile. Evan infine, scopre di avere un figlio da una donna con la quale era stato mentre serviva sotto le armi. Nonostante le cattive notizie Evan va avanti, la situazione precipita quando Jamie viene assassinata e il pastore sospetta di Tinsey, la figlia di Bill. A questo punto Evan deve decidere se salvaguardare quello che ha di più caro al mondo oppure smascherare Tinsey. Tra le curiosità ne troviamo una particolare su JR Bourne, il quale è diventato famoso al grande pubblico grazie alla partecipazione in serie come Arrow, Smalville, The Secret Circle e Revenge.

Francesco Somma

