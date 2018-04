Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 29 aprile

Questa sera ultima puntata del mese di aprile per il talk show condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti in studio, l’ex premier Matteo Renzi, che parlerà dell’attuale situazione politica in Italia, ancora senza Governo dalle elezioni del 4 marzo.

Subito dopo di lui ci sarà Claudio Bisio, protagonista insieme a Lino Guanciale e Vanessa Incontrada di Arrivano i prof, diretto da Ivan Silvestrini, con la partecipazione straordinaria del giovane Rocco Hunt. La Incontrada, a sua volta, presenterà la nuova fiction di Rai 1 che la vede protagonista nei panni de Il Capitano Maria.

Che tempo che fa: Eusebio Di Francesco, “la Magica”

Ospite d’eccezione, l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco che racconterà, dal proprio punto di vista, i tragici episodi di violenza verificatisi il 25 aprile, al termine della partita Roma-Liverpool. Di Francesco è stato scelto come allenatore della Roma per la stagione 2017/2018, dimostrando fin da subito le sue grandi doti di istruttore e guida per l’intera squadra.

Che tempo che fa: il tavolo, con Claudio Bisio e Annalisa

Il comico Claudio Bisio, insieme alla cantante Annalisa, siederà al Tavolo, per discutere e approfondire attuali fatti di cronaca. Nel frattempo, il giovane talento di Amici, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo, si esibirà dal vivo con i suoi ultimi successi. Bye Bye è il sesto album della cantante e contiene brani come Direzione la Vita e Il mondo prima di te. Quest’ultimo è stato presentato al Festival e, come sappiamo, è stato molto apprezzato dalla critica musicale.

Ospiti e anticipazioni 22 aprile 2018

Attesissimi anche i TheGiornalisti, che presenteranno il loro nuovo singolo, Questa nostra stupida canzone d’amore, che si conferma tra le canzoni più ascoltate dell’ultimo mese. Il brano anticipa, infatti, l’uscita del loro quinto album. Dopo il grande successo di Sold Out e Completamente, il gruppo pop si prepara a restare in cima alle classifiche per l’intera stagione estiva.

