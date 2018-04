Diretta Inter-Juventus: streaming, highlights e risultato – LIVE

PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

ore 19:57 Confermate le formazioni che vi avevamo dato, nell’Inter torna titolare Candreva, nella Juventus il terzino destro sarà Cuadrado

Diretta Inter-Juventus: le formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi

All: Spalletti

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

All. Allegri

Arbitro: Daniele Orsato.

Diretta Inter-Juventus: dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita in televisione sarà possibile vederla su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1.

In streaming sarà disponibile su Premium Play, Sky Go e Now TV.

Leggi anche: Inter-Juventus: probabili formazioni e quote. Nerazzurri favoriti?

Diretta Inter-Juventus: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta streaming LIVE di Inter-Juventus, anticipo del sabato sera valido per la 35a giornata del campionato di Serie A.

E’ il “Derby d’Italia“, partita sentitissima dalle due tifoserie rivali storiche per eccellenza, che oggi mette in palio una posta davvero alta.

Anche questa è infatti la classica partita che vale sei punti. La Juventus è reduce dal ko casalingo contro il Napoli, ora distante solo un punto in classifica ed ha bisogno di vincere assolutamente in casa dei rivali per mantenere quantomeno invariate le distanze anche per questa settimana.

Inter che rischia di essere all’ultima spiaggia per quanto riguarda la lotta per la Champions League: una sconfitta o anche un pareggio potrebbe addirittura rischiare di estromettere i nerazzurri da questa corsa. I padroni di casa scenderanno in campo già sapendo il risultato della Roma, in campo dalle ore 18:00 in casa contro il Chievo.

Sul fronte formazioni, Spalletti dovrebbe tornare a dare una chance dal 1′ a Candreva, relegato in panchina durante le scorse due partite di campionato. Vecino dovrebbe invece posizionarsi al fianco di Brozovic in mediana.

Allegri invece è in preda ai dubbi, specie sul fronte offensivo. Dybala e Douglas Costa potrebbero partire dalla panchina lasciando spazio a Cuadrado e Mandzukic, anche se il colombiano potrebbe addirittura tornare agli antipodi e giocare come laterale destro difensivo.