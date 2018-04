Inter-Juventus: probabili formazioni e quote. Nerazzurri favoriti? Tutto pronto per il big match della 35a di Serie A

Vengono da due condizioni fisiche ed emotive diverse Inter e Juventus pronte a fronteggiarsi Sabato 28 Aprile, alle ore 20:45, allo Stadio San Siro di Milano, nell’attesissimo Derby d’Italia. Partita tanto sentita quanto delicata, i padroni di casa, allenati da Spalletti, devono continuare a vincere per sostenere il passo delle due squadre romane. La classifica nei piani alti è infatti molto corta, vede la Juventus a quota 85, il Napoli a 84 e poi con un balzo netto Roma e Lazio a 67 punti e Inter a 66. I nerazzurri quindi non possono permettersi passi falsi anche se la loro avversaria non è una squadra che si batte con facilità. La Juventus arriva da una pesante sconfitta, in casa, contro i napoletani che sta mettendo a repentaglio la corsa scudetto e la stabilità emotiva dei giocatori bianconeri. Ci sono quindi due stati psicologici diversi, ma per entrambi la vittoria è fondamentale.

35a Serie A, Inter-Juventus: le probabili formazioni

L’inter partirà con il solito 4-2-3-1 anche se il tecnico nerazzurro ha due dubbi, il primo riguarda l’inserimento di Matìas Vecino come sostituto di Borja Valero, fuori forma nell’ultimo periodo. L’altro dubbio da chiarire è quello di Antonio Candreva che dovrebbe partire dal primo minuto dopo diverse panchine (al posto di Karamoh). Per il Mister Allegri non ci sono molti dubbi. La decisione di vedere Paulo Dybala in panchina (insufficiente contro il Napoli) per schierare Mario Mandzukic dal primo minuto sembra quasi una certezza, insieme a Gonzalo Higuain e Douglas Costa. Ancora titolare Howedes, causa anche del KO di Chiellini. Così quindi le squadre in campo:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo-Miranda-Skriniar-D’Ambrosio; Vecino-Brozovic; Candreva-Rafinha-Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner-Benatia-Howedes-Alex Sandro; Khedira-Pjanic-Matuidi; Douglas Costa-Higuain-Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Forse può interessarti: Roma-Chievo: probabili formazioni e quote della partita

Le quote del big match della 35a di Serie A, Inter-Juventus

Le quote danno numeri abbastanza equilibrati: l’1 è quotato a 3,10 euro, l’X a 3,00, mentre il 2 in favore della Juve a 2,30 euro. Anche over, a differenza degli under, hanno quote relativamente basse: OVER 1,5 1,40 euro; OVER 2,5 2,20 euro; OVER 3,5 4,00 euro. Gli under invece hanno queste quote: UNDER 1,5 2,60 euro; UNDER 2,5 1,62; UNDER 3,5 1,22 euro. Partita che, secondo le statistiche si prevede equilibrata.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM