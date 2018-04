Diretta Fiorentina-Napoli: streaming, highlights e risultato LIVE 1-0

45+1′ AMMONITO ANCHE BADELJ

45′ ASSEGNATI DUE MINUTI DI RECUPERO

45′ REINA SALVA SU CHIESA! Imbeccata per Chiesa di Saponara che trova però l’opposizione di Reina in uscita bassa

43′ Ancora Viola! Benassi su suggerimento di Simeone calcia su Reina dal fondo campo

42′ Biraghi! Ruleta su un difensore con annesso mancino rasoterra strozzato che termina lontano dalla porta

41′ Veretout! Altra punizione dalla distanza calciata alta dal francese

39′ Momentaccio del Napoli, soffocato dal costante pressing della Fiorentina che vuole raddoppiare entro la fine del primo tempo

38′ SAPONARA! Tiro deviato del numero 8 che viene bloccato a terra da Reina

37′ AMMONITO CALLEJON PER AVER MANDATO A QUEL PAESE MAZZOLENI

36′ BENASSI! Tiro-cross del centrocampista che passa davanti alla porta di Reina senza però trovare deviazioni

35′ Lancio un po’ a casaccio di Biraghi da centrocampo, Simeone brucia la difesa partenopea ed infila sotto le gambe di Reina. Vantaggio meritato per la Viola

34′ GOOOOOOOOOOL DI SIMEONE

33′ AMMONITO ALBIOL PER UN FALLO SU BENASSI

31′ Insigne! L’attaccante napoletano ha la possibilità di calciare a rete dopo un cross di Hysaj ma cicca completamente il pallone

29′ Fiorentina che aumenta costantemente il baricentro alla ricerca del vantaggio

25′ MARIO RUI DIRETTAMENTE DA ANGOLO! Mancino a giro dal corner per il terzino partenopeo, respinge con i pugni Sportiello. Poi cross di Mertens tra le braccia ancora del portiere fiorentino

24′ GIALLO PER LAURINI A CAUSA DI UNA TRATTENUTA SU INSIGNE

22′ Il Napoli con l’uscita di Jorginho per Tonelli dovrebbe essersi schierato con un 4-2-3, 4-4-1 in fase difensiva

19′ VERETOUT! Punizione alta per il mediano francese

18′ Punizione al limite per la Viola

17′ Prova a riorganizzarsi il Napoli, colpito a freddo dall’episodio dell’espulsione di Koulibaly

13′ Saponara! Tiro a giro del trequartista che termina però largo

12′ E’ successo di tutto in questi minuti, prima il rigore fischiato per fallo di Koulibaly su Simeone, poi il silent check del VAR annulla la decisione di Mazzoleni che da punizione dal limite ed espelle lo stesso difensore partenopeo

11′ CAMBIO NAPOLI: ESCE JORGINHO ED ENTRA TONELLI

10′ FIORENTINA AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Sulla punizione di Biraghi deviata da un difensore Reina respinge su Milenkovic che calcia però sul portiere partenopeo

8′ SILENT CHECK DI MAZZOLENI AL VAR! IL FALLO INIZIA DA FUORI AREA E DI CONSEGUENZA VIENE ESPULSO KOULIBALY

6′ RIGORE FIORENTINA! KOULIBALY STENDE SIMEONE LANCIATO VERSO LA PORTA. AMMONITO

6′ Fiorentina molto pressante in questo avvio, il Napoli non riesce a costruire

4′ Subito match molto intenso, la posta in palio è molto alta per entrambe le compagini

1′ SI PARTE! INIZIA FIORENTINA-NAPOLI

Diretta Fiorentina-Napoli: le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Saponara; Simeone

Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Allenatore: Sarri

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni

Diretta Fiorentina-Napoli: dove vedere il match

In televisione la partita si potrà vedere su Premium Sport, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1.

In streaming si potrà invece seguire su Premium Play, Sky Go e Now TV.

Diretta Fiorentina-Napoli: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta streaming LIVE di Fiorentina-Napoli, match valido per la 35a giornata di Serie A che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

Il Napoli deve rispondere alla vittoria della Juventus, avvenuta nella serata di ieri a “San Siro” contro l’Inter, per proseguire quantomeno ad un solo punto dai bianconeri in classifica.

Siamo definitivamente giunti al rush finale e decisivo di questa lunga e bellissima stagione. La vittoria di Torino contro la Juventus la scorsa domenica ha dato ai partenopei nuova linfa e l’aspirazione di poter davvero vincere lo scudetto, seppur non dipenda proprio tutto da loro.

La Fiorentina però, dal canto suo, non farà assolutamente sconti essendo ancora in piena corsa per qualificarsi alla prossima edizione di Europa League, nonostante nelle ultime partite non siano arrivate particolari soddisfazioni in termini di risultati dopo un periodo invece ottimo.

Stefano Pioli affronta questa partitissima con un 4-3-2-1 con Saponara e Chiesa ad accompagnare l’unica punta Simeone

Maurizio Sarri invece proporrà il classico undici titolare guidato in attacco dal trio Callejon-Mertens-Insigne.