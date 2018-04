Vacanze estive 2018: La Top 3 delle spiagge italiane, ecco dove andare

Vacanze estive 2018: la Top 3 delle spiagge italiane.

Come ogni anno, giunta la Primavera, ci si prepara per l’estate. In vista delle vacanze ecco la TOP 3 delle più belle spiagge d’Italia del 2018 (classifica di Skyscanner): al terzo posto c’è la spiaggia di Michelino, Parghelia (VV), che si trova in Calabria. Al secondo posto invece è posizionata la grotta della Poesia, Roca Vecchia (LE), in Puglia. Posizionata sul gradino più alto c’è Cala Monte Turno, Castiadas (CA), situata in Sardegna.

Vacanze estive 2018: Quali sono le migliori spiagge

La spiaggia di Michelino si trova tra Tropea e Zambrone ed affascina, con la sua bellezza e purezza, ogni turista. Però si fa desiderare, per raggiungerla occorre percorrere 210 gradini, anche se lo spettacolo che ne segue lascia soddisfatti. Solo dopo questo percorso si potrà godere di sabbia, sole e aria incontaminata. A fare da sfondo a questa splendida spiaggia c’è lo Stromboli che rende così il paesaggio ancora più bello.

Al secondo posto invece c’è la grotta della Poesia, che si trova tra San Foca e Torre dell’Orso. Basta fare una breve sosta ed ammirare questa spiaggia unica e tra le migliori della Puglia. La sua particolarità si deve sicuramente alla piscina naturale dall’acqua cristallina tra le più belle al mondo. Anche il nome che possiede ha la sua storia, infatti si racconta che una principessa amasse farsi il bagno in questo mare limpido e che tutti i poeti del Sud si recassero in questa grotta (ancora oggi chiamato “Poesia”) per decantare la sua bellezza.

In prima posizione troviamo Cala Monte Turno, nella parte meridionale della Sardegna. Si tratta di un’incantevole baia di sabbia bianca che in prossimità della riva acquista un colore dorato. Possiede un mare cristallino (color turchese) ed è ricca di fauna marina. In aggiunta, alle estremità della spiaggia ci sono gli scogli che rendono il paesaggio un vero e proprio spettacolo. Questo fa di Cala Monte Turno la prima spiaggia d’Italia.

