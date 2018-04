Elezioni Friuli 2018: risultati regionali, Lega boom. M5S sotto il Csx?

Urne chiuse da un’ora in Friuli Venezia Giulia dove si è votato per le regionali 2018. L’inizio dello spoglio è previsto domani mattina alle ore 8,00, ma intanto cominciano a circolare alcuni dati sull’esito. IL dato certo è che ha vinto il centrodestra che si è presentato unito alle urne. Massimiliano Fedriga domani sarà ufficialmente il nuovo Presidente della Regione. Resta aperta la partita per il secondo e terzo posto con M5S e Pd e a livello nazionale qualcosa potrebbe mutare.

Elezioni Friuli 2018: risultati M5S, calo dei pentastellati

Il M5S sembrerebbe in calo rispetto alle politiche 2018. Infatti la sensazione è che il Movimento abbia raggiunto un discreto 18%. Il dato sull’affluenza del 49,6% non è molto positivo per il M5S visto che alle politiche i votanti furono 75,12% pur votando in un solo giorno. Altre stime danno i pentastellati tra il 18 e il 21%, non resta che attendere i voti reali.

Elezioni Friuli 2018: risultati Lega, sarà boom

Il Centrodestra grazie alla Lega può andare oltre le aspettative della vigilia. Infatti il superamento della quota 50% sembra davvero a un passo. Diverso il discorso per Forza Italia che pur facendo parte della coalizione non sembra aver avuto molto consenso elettorale. Gli azzurri quasi certamente concludono sotto il 10% a causa del consenso elettorale di massa verso il Carroccio.

Elezioni Friuli Venezia Giulia 2018: Pd sopra il M5S?

La seconda posizione del M5S non è scontata; infatti anche alcuni sondaggi effettuati pochi giorni fa danno avanti Sergio Bolzonello. Il dato certo è che sembra profilarsi una volata tra i due schieramenti che potrebbe significare molto anche in vista delle consultaizoni per il Governo. Il risultato è molto atteso anche su quest’ultimo fronte, assicurano fonti interne.

