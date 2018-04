Sondaggi elettorali Emg: centrodestra vicino al 40%

Il centrodestra a trazione leghista si avvicina al 40%, dato che potrebbe significare la maggioranza assoluta di seggi in caso di nuove elezioni. Tale scenario emergerebbe dall’ultimo dei sondaggi elettorali condotti da Emg, la prima rilevazione effettuata dall’istituto dopo il voto del 4 marzo.

Sondaggi elettorali Emg: centrodestra ad un passo dalla maggioranza?

Secondo lo studio condotto per la trasmissione Rai CartaBianca, la Lega di Salvini salirebbe al 22%, guadagnando oltre 4 punti e mezzo rispetto alle elezioni. Ampliando nettamente il proprio vantaggio su Forza Italia, che ora si attesterebbe al 12.5% (-1.5 rispetto al 4 marzo). Stabile al 4.4% resterebbe invece Fratelli d’Italia. Un dato che porterebbe complessivamente il centrodestra al 39.8%. Un valore molto vicino a quel 40% che, secondo diverse simulazioni effettuate dagli esperti, potrebbe portare la coalizione vincente ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Il tutto al netto però di un doppio ostacolo.

Da un lato c’è dalla necessità di ottenere almeno il 60% dei seggi nella parte uninominale – aspetto non scontato, vista la forza dimostrata dal Movimento 5 Stelle nel meridione. E dall’altro dal dato del partner minoritario di coalizione, ovvero Noi con l’Italia. Che al momento sarebbe allo 0.9%, un dato leggermente inferiore a quell’1% che – pur non dando seggi proporzionali alla formazione di Fitto e soci – permetterebbe di sommarlo alle percentuali degli altri partiti alleati per decretare la cifra elettorale di coalizione e dunque la relativa ripartizione dei seggi proporzionali.

Sondaggi elettorali Emg: centrosinistra sotto il 20%, Movimento 5 Stelle al 34.5%

Notizie preoccupanti arrivano invece sul versante di centrosinistra. Che oltre a vedere il PD in calo di oltre un punto rispetto al 4 marzo, evidenzierebbe il dimezzamento del consenso del resto della coalizione. Se alle elezioni Bonino, Insieme, Civica Popolare ed SVP avevano totalizzato un complessivo 4.1%, oggi si fermerebbero appena sopra il 2%. Un dato che riduce il peso complessivo della coalizione addirittura al di sotto del 20%.

Buone nuove invece per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, che incrementerebbe il proprio consenso di un paio di punti, sfondando ampiamente quota 34%. In leggero calo Liberi e Uguali, che comunque resterebbe di una manciata di decimi al di sopra della soglia di sbarramento. Buon momento per Potere al Popolo che, come certificato anche da altri istituti, si avvicinerebbe al 2%.

(Nota metodologica – in attesa di diffusione)

