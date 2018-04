Il Commissario Montalbano: trama e anticipazioni di stasera 30 aprile

Oggi 30 aprile, andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai1 una nuova replica de Il Commissario Montalbano. L’episodio di questa sera, intitolato Il giro di boa, è forse uno dei più drammatici della serie; la puntata si apre con la consueta nuotata di Montalbano al largo della spiaggia di Marinella e il rinvenimento improvviso di un cadavere abbandonato da tempo in mare.

Il Commissario Montalbano: trama e anticipazioni

Dai primi rilievi, si scopre che la salma era stata lasciata andare un paio di mesi prima in acqua e Catarella riconoscerà il volto dell’uomo solo successivamente; si trattava di Vincenzo Errera, latitante calabrese da tempo scomparso. Intanto, al porto di Vigata, attracca un’imbarcazione carica di extra-comunitari, dalla quale scendono uomini, donne e bambini. Tra questi, un ragazzino di 8 anni cercherà, non appena messo piede sulla terraferma, di fuggire dal gruppo.

Episodio del 23 aprile su Rai 1

Il Commissario Montalbano: stasera ‘Il giro di boa’

Il commissario raggiungerà il bambino e lo riconsegnerà alla madre. Questa intanto, nel rincorrerlo, era caduta per terra slogandosi una caviglia. Madre e figlio verranno portati da un’ambulanza al più vicino pronto soccorso; Montalbano, però, incrocerà lo sguardo terrorizzato del bambino dietro il vetro della vettura, e ne resterà profondamente scosso. Pochi giorni dopo, si scoprirà che il ragazzino era stato investito da un’auto e Montalbano, oppresso dai sensi di colpa; comincerà a seguire tutte le piste possibili per scoprire la verità.

Cercando di ricollegare i due omicidi, il commissario verrà infine a capo dell’enigma; scoprirà infatti che Errera era a capo di un traffico di minori extra-comunitari, ed era stato ucciso da un arabo, Gafsa. Quest’ultimo ne aveva preso il posto e il bambino non era altri che una vittima di questo traffico illecito. Montalbano, accecato dalla rabbia, si metterà sulle tracce del responsabile.

