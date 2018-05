Biglietti Milan-Verona: prezzi, settori e dove acquistarli.

Sabato 5 Maggio si disputerà l’anticipo della 36esima giornata di campionato di Serie A tra Milan ed Hellas Verona. Partita difficile e con due facce diverse, da un lato il Milan di Gattuso deve continuare a inseguire l’Atalanta per il posto in Europa League (a cui potrebbe accedere grazie alla finale di Coppa Italia), dall’altro la squadra di Pecchia che, dopo una dura sconfitta, cerca disperatamente i 3 punti che possano riaccendere l’orgoglio e la salvezza che sembra ormai irraggiungibile. All’andata, complice il cambio di panchina con Gattuso e il periodo difficile, l’Hellas vinse 3-0 regalando ai propri tifosi una gioia immensa. Ma Sabato a San Siro ci si aspetta tutta un’altra partita, per entrambe ormai fermarsi vuol dire perdere tutto.

Biglietti Milan-Verona

L’acquisto dei biglietti è iniziato il 20 Aprile alle ore 12 e terminerà o una volta finiti oppure il giorno stesso all’inizio della partita. I biglietti saranno acquistabili online, presso la biglietteria di Casa Milan, presso le filiari di BPM (Banca Popolare di Milano) e nei punti vendita TicketOne. Infine si potranno anche trovare alle casse dello stadio aperte il giorno prima (salvo l’esaurimento di tutti i biglietti). Biglietti che saranno acquistabili solo dai titolari della tessera del tifoso (Fidelity card). I tifosi dell’Hellas occuperanno il terzo anello verde del settore ospiti. Per i tifosi veronesi sarà possibile acquistare il biglietto fino alle 19 del 4 Maggio, non ci sarà la vendita del settore ospite alle casse dello Stadio il giorno stesso della partita. I prezzi cambiano dal Terzo Anello Verde (settore ospiti) e Secondo Anello Verde (tifosi di casa) alla Tribuna d’Onore Rossa. Si va dunque dai 25 euro per il terzo e secondo anello ai 150 euro per la Tribuna d’Onore, 100 euro invece il prezzo delle Poltroncine Rosse mentre per le Poltroncine Arancio i prezzi oscillano tra i 65 e i 75 euro.

