Lo strano caso di Mario Balotelli: campione incompiuto. Pronto al rientro in Patria?

Mario Balotelli sembra essere rinato in Ligue 1, dove il Nizza lo ha accolto per farlo ritornare a quei livelli che da tempo aveva abbandonato. La squadra francese ha vissuto una stagione piena di tutto, dalla qualificazione Champions mancata con la sconfitta contro il Napoli, subito dopo una serie di sconfitta che ha portato la squadra di Lucien Favre a lottare per la salvezza. Nizza eliminato anche dall’Europa League dove ha sfidato la Lazio, altra squadra italiana alle prese con Super Mario. Adesso il Nizza è in corsa per l’Europa League grazie soprattutto all’elevato rendimento di Balotelli.

Mario Balotelli: tra simulazione e gol

Mario Balotelli ha siglato più di 20 gol stagionali, 23 per l’esattezza. Ha messo a segno 15 reti in Ligue 1 (con 25 presenze), 6 in Europa League, 2 nella qualificazione alla Champions League e 1 anche in Coupe de La Ligue, mettendo quindi il suo zampino in ogni competizione. Ma il vero problema del campione incompreso non sono i gol, ma il suo comportamento che a volte punisce tutta la squadra. Ha ricevuto anche un cartellino rosso in campionato, lasciando la sua squadra in difficoltà. Altro vizio sono le simulazioni, ne è stato protagonista proprio nell’ultima gara contro lo Strasburgo. Partita terminata 1-1. Il Nizza era sotto di un gol ed è stato proprio il talento italiano a siglare (al 59esimo) il gol dagli 11 metri. Subito dopo però, vedendo sfumare il posizionamento in Europa, ha finto una simulazione mentre raccoglieva il pallone dalla rete. L’attaccante Liènard ha cercato di far perdere tempo al Nizza e ha allontanato Balotelli che si è lanciato a terra toccandosi il volto. L’arbitro ha ammonito l’attaccante dello Strasburgo graziando il numero 9.

Balotelli, via dalla Francia: Ma quale la prossima meta?

Nonostante ciò, la media di Mario dice 23 gol in 35 partite, media di 0,67 per partita. Dopo 2 stagioni in Ligue 1 Balotelli ha deciso che lascerà il Nizza, in vista anche della scadenza del contratto a Giugno. La società ha provato a mantenere l’attaccante italiano che è però interessato a nuove offerte. Ma, al momento, non si hanno certezze di che maglia indosserà per la prossima stagione.

