Liga spagnola, 35a giornata: il Barça si laurea campione e manda in Segunda il Depor

Liga spagnola, 35a giornata: il Barça si laurea campione e manda in Segunda il Depor

Il weekend appena concluso di Liga spagnola ha coronato matematicamente il Barcellona a campione di Spagna.

Per i blaugrana si tratta del venticinquesimo trionfo nel campionato spagnolo, il settimo negli ultimi dieci anni.

Il trionfo è avvenuto grazie al trionfo non facile in casa del Deportivo di Seedorf, diventato ufficialmente la terza ed ultima retrocessa in Segunda Division.

L’Atletico Madrid sbanca Vitoria-Gasteiz di rigore battendo l’Alaves nel finale e mantenendo il distacco invariato dai cugini del Real Madrid, vittoriosi in casa contro il Leganés.

Non riesce più a vincere il Valencia, stoppato sul pari a reti bianche contro l’Eibar ed ancora non matematicamente qualificato in Champions League, complice la vittoria nel monday night del Betis contro il fanalino di coda Malaga.

I sevillani a loro volta l’anno prossimo parteciperanno ufficialmente quantomeno all’Europa League.

Liga spagnola, 35a giornata: Montella perde ancora e viene esonerato, la Real Sociedad fa suo il derby basco

La tripletta di Carlos Bacca consente al Villarreal di sbarazzarsi senza troppi fronzoli del Celta Vigo e aiuta il submarino amarillo a scrollarsi di dosso ulteriormente il Getafe, fermato dal pari nel match tra sorprese contro il Girona.

Il Siviglia prosegue la sua crisi perdendo in casa del Levante. Montella è stato esonerato e al suo posto ora ci sarà fino al termine della stagione Joaquin Caparros, già sedutosi sulla panchina sevillista dal 2000 al 2005, quando portò i biancorossi dalla Segunda Division alla qualificazione in Coppa UEFA.

La Sociedad fa suo il derby basco contro il Bilbao grazie soprattutto ai due autogol di San José e si rilancia contro ogni pronostico nella corsa all’Europa.

Chiude il pari scialbo fra Espanyol e Las Palmas.

LEGGI ANCHE: Serie A: E’ stato un pazzo weekend da scudetto. L’analisi

Liga spagnola, 35a giornata: tutti i risultati

Betis-Malaga 2-1

Deportivo-Barcellona 2-4

Valencia-Eibar 0-0

Alaves-Atl.Madrid 0-1

Getafe-Girona 1-1

Villarreal-C.Vigo 4-1

R.Madrid-Leganés 2-1

R.Sociedad-Ath.Bilbao 3-1

Espanyol-Las Palmas 1-1

Levante-Siviglia 2-1

Liga spagnola, 35a giornata: la classifica aggiornata

Barcellona* 86; Atletico Madrid 75; Real Madrid* 71; Valencia 67; Betis 59; Villarreal* 54; Getafe 49; Siviglia*, Girona 48; Real Sociedad 46; Celta Vigo 45; Eibar 44; Alaves 41; Athletic Bilbao, Espanyol, Leganés, Levante 40; Deportivo La Coruña 28; Las Palmas 22; Malaga 20

* una partita in meno

Liga spagnola, 35a giornata: la classifica marcatori

Lionel Messi (Barcellona) 32 reti

Cristiano Ronaldo (R.Madrid) 24 reti

Lui Suarez (Barcellona) 23 reti

Iago Aspas (C.Vigo) 20 reti

Antoine Griezmann (Atl.Madrid), Cristhian Stuani (Girona) 19 reti

Rodrigo (Valencia) 16 reti

Carlos Bacca (Villarreal), Gerard Moreno (Espanyol) 15 reti

Maxi Gomez (C.Vigo), Willian Jose (R.Sociedad) 14 reti

Gareth Bale (R.Madrid), Santi Mina, Simone Zaza (Valencia), Angel (Getafe) 12 reti

Sergio Leon (Betis), Mikel Oyarzabal (R.Sociedad), Portu (Girona) 11 reti

Raul Garcia (Ath.Bilbao) 10 reti

Liga spagnola, 35a giornata: il prossimo turno

Siviglia-R.Sociedad

Girona-Eibar

Ath.Bilbao-Betis

C.Vigo-Deportivo

Villarreal-Valencia

Malaga-Alaves

Atl.Madrid-Espanyol

Las Palmas-Getafe

Barcellona-Real Madrid

Leganés-Levante

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM