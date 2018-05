Avicii causa morte: suicidio con pezzo di vetro, parla la fidanzata.

Ci sarebbero nuove indiscrezioni sulla causa della morte di Avicii. Il suicidio del noto dj svedese sarebbe avvenuto per mezzo di un pezzo di vetro, probabilmente proveniente da una bottiglia rotta. Ne ha parlato il sito di gossip TMZ. E sono rivelazioni che vanno ad aggiungersi alle recenti dichiarazioni della fidanzata del dj. Ci sarebbero invece ancora dei dubbi su dove Avicii si sia inferto le ferite letali, se all’altezza del collo o sui polsi. Già la famiglia nei giorni scorsi aveva alluso alla possibilità di un suicidio; affermando che Tim Bergling, questo il verno nome di Avicii, non riusciva più ad andare avanti e voleva trovare la pace e la serenità.

Avicii causa morte: suicidio con il vetro di una bottiglia?

Da TMZ hanno rivelato che il taglio fatale che avrebbe provocato il dissanguamento sarebbe stato fatto tramite un pezzo di vetro. Secondo la ricostruzione di alcune fonti, Tim Bergling avrebbe rotto una bottiglia di vino e utilizzato un pezzo di vetro per togliersi la vita. Ci sono tuttavia discordanze sulle modalità e sul punto in cui Avicii avrebbe agito contro se stesso. Alcuni affermano che la ferita “sarebbe stata inflitta all’altezza del collo”. Diversa la ricostruzione di altre fonti, che hanno negato questa ipotesi; dichiarando invece che il dj si sarebbe tagliato i polsi. Il taglio avrebbe poi causato una forte fuoriuscita di sangue, che avrebbe provocato la morte del ragazzo. Naturalmente, sotto questo aspetto, si attende ancora un comunicato ufficiale che certifichi definitivamente le cause della morte.

Avicii causa morte: le parole della famiglia e della fidanzata

La famiglia lo aveva definito un ricercatore; “una fragile anima artistica che cercava risposte alle domande esistenziali”. Un semplice ragazzo che non reggeva la troppa pressione, e che non riusciva più a proseguire correttamente sulla propria strada. Un artista alla ricerca della pace e della serenità. Tutte affermazioni, queste, che hanno avvalorato la tesi del suicidio già il giorno dopo la notizia della sua morte. Troppo stress, “estremo” lo ha definito la famiglia; causato da viaggi di lavoro e ritmi forsennati. Dopo il successo, che Tim Bergling riusciva a fatica a sostenere, la volontà di cercare un po’ di pace per poter continuare a fare in tranquillità la cosa che voleva di più: la musica.

Anche la fidanzata di Avicii ha parlato qualche giorno fa del suo amore. La fidanzata di Tim Bergling si chiama Tereza Kacerovà, è una modella americana di origine ceca di 25 anni ed è già mamma di un bambino nato da una precedente relazione; che peraltro Tim amava moltissimo, stando alle immagini e ai video postati dalla modella su Instagram. E proprio tramite il social, Tereza ha voluto esternare il suo dolore.

“Caro Tim, ho trascorso gli ultimi giorni tentando di svegliarmi; aspettando qualcuno che mi dicesse che si trattava solamente di uno stupido scherzo; un brutto errore. Ma credo che ormai sia vero che non ti rivedrò mai più”. Nella lunga lettera divisa in due parti e pubblicata su Instagram, la modella rivela alcuni particolari sulla loro relazione. Affermando che entrambi volevano tenere la relazione privata; ma soprattutto che il momento di annunciare al mondo intero la loro vita di coppia sarebbe avvenuto quando avrebbe avuto un figlio da lui. Il progetto di una futura gravidanza, purtroppo, non ha evitato ad Avicii di vincere la sua battaglia con il dolore. E contro se stesso.

